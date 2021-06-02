Dikkat: 30 Haziran'da sona eriyor! Maaşlar tam olarak ödenecek
Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren ücretsiz izinde son aya girildi. İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesi gereğince işverenlere getirilen ücretsiz izne gönderme hakkı 30 Haziran’da sona erecek. Uzatma olmaz ise bu tarihten sonra ücretsiz izin için işçinin de rızasının alınması gerekecek. İşte bütün detaylar...
Türkiye, Haziran ayı ile birlikte yeni bir normalleşme dönemine de girdi. Bu noktada sosyal hayattaki yeniliklerle birlikte, çalışma düzeninde de bazı değişiklikler olacak.
Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici 10'uncu madde ile fesih yasağı getirilmişti. Bu yasak daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran açıklanmıştı.
Fesih yasağının yani işten çıkartma yasağının olması işverenler açısından bir zorluk oluşturacağı için, yasa koyucu burada işverene tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı da tanımıştı.
Yasa gereği ücretsiz izin tek taraflı olamazken, burada işveren ve işçinin karşılıklı rızası aranıyor. Ancak bu dönemde fesih yasağı olduğu için bu hak geçici olarak tanındı.
Bu durumda çalışanlar mağduriyet yaşayacağı için bu kez yasa koyucu nakdi ücret desteğini getirerek ücretsiz izinde olan çalışanlara karşılıksız maaş ödenmesine karar verdi.
Bu sayede işveren işçiyi işten çıkartamadı ama ücretsiz izne yollayabildi, işçi de ücretsiz izindeyken son artışla birlikte aylık bin 500 lira ücret alabildi.
AY SONUNDA NE OLACAK?
FESİH yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren madde hükümleri ortadan kalkacak.
YENİ bir uzatma kararı alınmaz ise bu tarihten sonra artık normal düzene geçilecek.
KISA çalışma ödeneği de biteceğinden, işçilerin primleri 30 gün üzerinden yatırılacak, mesailer haftalık 45 saat olarak uygulanıp, maaşlar tam ödenecek.
İŞTEN çıkartma uygulaması da eskisi gibi yasalar çerçevesinde gerçekleşecek. Yine işçiler kendi istek ve kusurları dışında çıkartılırlarsa kıdem tazminatlarını yasanın çizdiği çerçeve dahilinde alacaklar.
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