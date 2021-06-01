Türkiye kripto para madenciliğinin merkezi mi oldu? Diyarbakır'da dikkat çeken operasyon



Binance'in CEO'su Changpeng Zhao (CZ), Elon Musk'ın Bitcoin'deki elektrik tüketimi eleştirilerine üstü kapalı yanıt verdi: "Arabaları çalıştırmak için elektrik kullandığınız zaman bu çevre dostu oluyor. Dünyanın en etkili finansal ağlarını çalıştırmak için bu çevresel sorun oluyor."