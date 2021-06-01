Türkiye kripto para madenciliğinin merkezi mi oldu? Diyarbakır'da dikkat çeken operasyon
Türkiye, Diyarbakır'da düzenlenen kripto para operasyonunu konuştu. Bilindiği üzere hafta sonu Diyarbakır'da coin çetesi çökertilmişti. Söz konusu operasyonun ardından Diyarbakır için kripto para madenciliğinin merkezi olduğuna dair iddia ortaya atıldı. İşte büyük yankı uyandıran söylentinin ayrıntıları...
Kripto paralar hem dünyanın hem Türkiye'nin gündemine otururken, Diyarbakır da bu alanda öne çıktı.
Hafta sonunda kentte bir kripto para çetesi çökertildi. Sözde kripto para aracı kurumuna düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şimdi de Diyarbakır'la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Kentin kripto para madenciliği konusunda en önemli merkez olduğu belirtildi.
Birçok yeraltı evinde Bitcoin madenciliği yapıldığı ve bunun tamamına yakının kaçak elektrikle gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.
Daha önce de şehirde yapılan bazı operasyonlarda Bitcoin üreten cihazlara el konulmuştu.
ELEKTRİK KAVGASI
Binance'in CEO'su Changpeng Zhao (CZ), Elon Musk'ın Bitcoin'deki elektrik tüketimi eleştirilerine üstü kapalı yanıt verdi: "Arabaları çalıştırmak için elektrik kullandığınız zaman bu çevre dostu oluyor. Dünyanın en etkili finansal ağlarını çalıştırmak için bu çevresel sorun oluyor."
DOGECOİN'İN YÜZÜ
Tüm dünya onu Dogecoin ile tanıyor. Bir şakayla hayata geçen, Elon Musk'ın tweetleriyle bir aşağı bir yukarı seyreden Doge'un simgesi Balltze, Hong Kong'da yaşıyor. Shiba cinsi Balltze, 10 yaşında.
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