Muayene borcu olanlar dikkat! Tarih oluyor
Vatandaş muayene borcunu öderken faizini ödemeyecek. Milyonlarca vatandaşın ve işletmenin Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, MTV, KDV, ÖTV, idari para cezaları, karayolu kaçak geçiş ücreti, prim borçları yapılandırılırken; 10 milyon araç sahibini ilgilendiren araç muayene cezaları da kapsama alındı. Araç sahiplerine yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen sürede yüzde 5 yerine yüzde 0.75 faiz uygulanacak. İşte tüm detaylar...
Milyonlarca vatandaşın ve işletmenin Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, MTV, KDV, ÖTV, idari para cezaları, karayolu kaçak geçiş ücreti, prim borçları yapılandırılırken; 10 milyon araç sahibini ilgilendiren araç muayene cezaları da kapsama alındı.
Araç sahiplerine yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen sürede yüzde 5 yerine yüzde 0.75 faiz uygulanacak. Aracının muayenesini geciktirenler muayene parasına ilave olarak 112 lira yerine 33 lira faiz ödeyecek. Esnaf, diş hekimi, avukat, mühendislerin mensubu oldukları odalara ödemedikleri aidatların anaparasını yatırmaları durumunda faizler silinecek.
'HEDEF EĞİTİMDE FIRSAT ADALETİ'
Turkuvaz Medya Grubu ve InBusiness dergisi öncülüğünde Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin 5'incisi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi.
'Yeni Nesil Eğitim, Yeni Neslin Eğitimi' webinarında konuşan Bakan Selçuk, 2023 eğitim vizyonlarında olmazsa olmaz hedeflerinin 'eğitimde fırsat adaleti' sağlamak olduğunu söyledi. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş de "Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin başarılması, eğitimin sürdürülebilir kalkınma için en güçlü araçlardan biri olduğunu göstermektedir" dedi.
PAZARLIK ZAMANI
Kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç başladı. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu. Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen konfederasyonlar, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylara enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.
EBEVEYNLERE DİJİTAL REHBER
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK'nın yayımladığı 'Dijital Oyunlarda Mahremiyet Rehberi'nin, ebeveynler açısından yol gösterici olacağını belirterek, "İnternetin uçsuz bucaksız dünyasında çocuklarımızı dijital tehlikelere karşı korumak için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız" dedi.
TÜRK ZEYTİNYAĞI DEĞERLENDİ
Pandemi sürecinde Türk zeytinyağının ortalama ihraç fiyatı dolar bazında yüzde 16 arttı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 2019/20 sezonunun ilk yarısında ABD'ye 8 bin 370 ton olan Türk zeytinyağı ihracatının, 2020/21 sezonunun 6 aylık diliminde yüzde 9'luk artışla 9 bin 103 tona çıktığını dile getirdi.
GENÇLERE KAMUDA İŞ
Aile Bakanlığı, devlet korumasından yararlanan gençlerin kamuda istihdam edilmesi için 2021 Mayıs dönemi tercih işlemlerinin dün başladığını duyurdu. Adaylar, yerleştirme için yayımlanan tercih kılavuzuna, Bakanlık internet sitesinden (https://www.aile. gov.tr) ulaşmaya başladı. Atama için ilkokul mezunu olmak yetiyor.
OYAK'TAN YENİ BİR HALKA ARZ
Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurusu onaylanan OYAK Yatırım Menkul Değerler'in (OYAK Yatırım) halka arzı sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 2-3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 1 lira nominal değerli hisse için 18.65 lira fiyattan talep toplanacak olan halka arzda, 28.2 milyon lira pay satılacak.
PARA ODASI
Dünyanın en pahalı süit odaları açıklandı. Türkiye'den bir otel de listeye girdi. US Magazine'in hazırladığı listede, İstanbul Beşiktaş'taki Shangri- La Bosphorus 4'üncü sırada yer aldı.
Boğaz manzaralı oteldeki Shangri-La Suite'in geceliğinin 28 bin dolar olduğu açıklandı. 366 metrekare olan süitte, 2 yatak odası, 2 banyo, büyük bir oturma ve yemek odası bulunuyor.
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