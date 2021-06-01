Muayene borcu olanlar dikkat! Tarih oluyor

'Yeni Nesil Eğitim, Yeni Neslin Eğitimi' webinarında konuşan Bakan Selçuk, 2023 eğitim vizyonlarında olmazsa olmaz hedeflerinin 'eğitimde fırsat adaleti' sağlamak olduğunu söyledi. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş de "Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin başarılması, eğitimin sürdürülebilir kalkınma için en güçlü araçlardan biri olduğunu göstermektedir" dedi.