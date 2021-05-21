Bitcoin'de yükseliş başladı! Bitcoin'de boğa dönemi devam mı ediyor? Bitcoin yeniden düşecek mi?

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, hafif toparlanarak 1.0 trilyon 782 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.