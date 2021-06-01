Son dakika: Türk Lirası mevduata stopaj desteği uzatıldı!
Son dakika haberine göre Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indiriminin Haziran ve Temmuz aylarında uzatılacağı belirtildi.
Banka mevduatları için uygulanan stopaj indiriminin süresi uzatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün sona ermesi beklenen mevduata stopaj indirimi uygulaması 2 ay daha sürecek.
Ekim 2020'de hayata geçen düzenleme daha önce de iki kez uzatılmıştı.
TL mevduatlarda stopaj 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplardan yüzde 3'e inerken, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarına kesinti uygulanmıyor.
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