Bitcoin kaosu! 17 günde 1 trilyon dolar yok oldu
Kripto para piyasalarında önce Elon Musk'ın açıklamaları, ardından Çin ile yaşanan deprem 1 trilyon doları uçurdu. 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşan kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 17 günde 1.5 trilyon doların altına geriledi. Bitcoin 31 bin doların altını görürken, Ethereum da bin 790 dolara kadar indi.
7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşan kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 17 günde 1.5 trilyon doların altına geriledi.
Hem Thodex skandalı hem de kripto paralardaki hızlı hareket, yatırımların bir anda yok olma ihtimalini bir kez daha gündeme getirdi. Kripto paralara ilişkin şu risklere dikkat çekiliyor:
Para transferinde denetim yok, bir anda varlığınız yok olabilir.
Spekülasyona tamamen açık.
Dolandırıcılar ilgiyi görüp bu alanda cirit atıyor.
MADENCİLER DURDU
Kripto para madenciliğinin yüzde 70'inin gerçekleştiği tahmin edilen Çin'de geçen haftadan bu yana yaşanan gelişmeler coinleri sarstı:
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