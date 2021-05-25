25 Mayıs 2021, Salı
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Bitcoin kaosu! 17 günde 1 trilyon dolar yok oldu

Kripto para piyasalarında önce 'ın açıklamaları, ardından ile yaşanan deprem 1 trilyon doları uçurdu. 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşan kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 17 günde 1.5 trilyon doların altına geriledi. 31 bin doların altını görürken, da bin 790 dolara kadar indi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.05.2021
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Bitcoin kaosu! 17 günde 1 trilyon dolar yok oldu

Kripto para piyasalarında önce 'ın açıklamaları, ardından ile yaşanan deprem 1 trilyon doları uçurdu.

7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşan kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 17 günde 1.5 trilyon doların altına geriledi.

31 bin doların altını görürken, da bin 790 dolara kadar indi. Kripto paralarda son 1 haftada yüzde 60'a varan düşüş yaşanırken, dün kayıpların bir kısmı geri alındı.

Hem skandalı hem de kripto paralardaki hızlı hareket, yatırımların bir anda yok olma ihtimalini bir kez daha gündeme getirdi. Kripto paralara ilişkin şu risklere dikkat çekiliyor:


Para transferinde denetim yok, bir anda varlığınız yok olabilir.
Spekülasyona tamamen açık.


Dolandırıcılar ilgiyi görüp bu alanda cirit atıyor.

MADENCİLER DURDU
Kripto para madenciliğinin yüzde 70'inin gerçekleştiği tahmin edilen Çin'de geçen haftadan bu yana yaşanan gelişmeler coinleri sarstı:

Önce finans sektörünün kripto para kullanımına kısıtlama getirildi.
Ardından kripto para ticareti ve madenciliğine karşı sert tedbirler alınacağı açıklandı.

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