Türkiye ilk çeyrek büyümesiyle OECD ülkeleri arasında zirvede! İşte uzmanların görüşleri...
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği yıllık bazda yüzde 7'lik performansla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Beklentilerin üzerinde büyüyen ekonomiye ilişkin olarak uzman isimler açıklamalarda bulundu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, veriler doğrultusunda, Türkiye'nin artık sadece büyüyen değil, büyümenin ivmesini de artıran bir döneme girdiğini belirterek, "Salgına rağmen beklentiyi aşan, dengeli, sürdürülebilir ve kaliteli büyüme kompozisyonu sevindirici." ifadesini kullanırken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüzde 7 büyümenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Türkiye ekonomisinin 2021’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7 büyümesi son derece memnuniyet vericidir. Ülkelerin pek çoğunu imrendirecek bu büyümeyi sağlayan tüccar ve sanayicilerimize, üreticilerimize ve çalışanlarımıza minnettarız” dedi.
OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle keskin düşüşler gösteren gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), ilk çeyrekte OECD ülkeleri için yüzde - 0,8 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde ekonomik daralma Avrupa Birliği'nde yüzde 1,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçti.
Güney Kore, geçici verilere göre birinci çeyrekte yüzde 1,7 büyürken, Fransa yüzde 1,5, ABD yüzde 0,4 ve Kanada yüzde 0,3 büyüme gösteren OECD ülkeleri arasında yer aldı.
Birinci çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla daralan ülke yüzde 6,1 ile Birleşik Krallık oldu. Geçici verilere göre Almanya ve Meksika ekonomileri yüzde 3,1 küçüldü. Öte yandan ilk çeyrekte büyüme oranı Japonya için yüzde -1,8 ve İtalya için yüzde -1,4 olarak belirlendi.
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TOPARLANMA SÜRÜYOR
Türkiye ekonomisi ise geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyürken, ikinci çeyrekte salgının etkisiyle yüzde 10,3 daralmıştı. Ekonomi normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,3, son çeyrekte de yüzde 5,9 büyüme kaydetmişti. Böylece Türkiye, Kovid-19 ile mücadeleyle geçen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüyerek diğer ülkelerden olumlu ayrışmıştı.
Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda elde ettiği yüzde 7'lik performansıyla verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ülke olurken, 2021'e güçlü bir başlangıç yaptı.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2021 yılının birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,4 büyüyeceğini öngörmüştü.Ayrıca ilk Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı ve OECD üyesi olmayan Çin de salgın sonrası ekonomik toparlanmasını sürdürerek, yılın birinci çeyreğinde yüzde 18,3 büyüdü.
OECD verilerine göre bazı ülke ve ülke gruplarının açıklanan birinci çeyrek büyüme oranları şöyle:
ASKON BAŞKANI AYDIN: POTANSİYELİMİZİN VE GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARALIM
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2021 birinci çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla'daki (GSYH) büyüme rakamlarının piyasa öngörülerini geride bıraktığını kaydederek, "Artık potansiyelimizin ve gücümüzün farkına varalım." değerlendirmesinde bulundu.
Aydın, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 7'lik büyüme rakamlarını değerlendirdi.
2021 yılı başında sanayi tarafından gelen rakamların güçlü sinyaller verdiğini aktaran Orhan Aydın, "Sene başında gelen veriler bizleri yanıltmadı. Sonuçta bu güçlü verilerin ışığında bir büyüme rakamına ulaşmış olduk. Bunda devletimizin bizlere sağlamış olduğu destek ve hibelerin de etkisi var. İç ve dış talebin dengeli olduğu kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme oldu." ifadelerini kullandı.
Aydın, büyüme rakamlarının piyasa öngörülerini geride bıraktığını kaydederek, "Artık potansiyelimizin ve gücümüzün farkına varalım." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte birçok alanda farklı sektörlere yöneldiklerine dikkati çeken Aydın, Türkiye'nin bu süreçte adeta üretim üssüne döndüğünü bildirdi.
Aydın, bunu sürdürülebilir kılmak için yatırıma, üretime ve ticarete yoğunlaşma çağrısı yaparak, "Ham madde ve ihracata yönelik üretime ağırlık verelim. Özellikle dışarıdan gelen taleplere karşılık üretime devam etmeliyiz. Türkiye, üretim noktasında tercih edilen bir ülke olmuştur. Bizlere düşen bundan sonrası için bu tercihin devamlılığını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.
İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: TÜM AKTÖRLERE MORAL OLDU
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üretim başta olmak üzere, hizmetlerden imalata kadar her kalemden destek alan yüzde 7'lik ilk çeyrek büyümesinin ekonominin tüm aktörlerine moral olduğunu belirterek, "Ana ihracat pazarımız AB ve gelişmiş ülkelerin PMI verilerindeki yüksek artış, ihracattaki yükseliş trendinin ve büyümemizin devam edeceğine işaret ediyor. Bu sanayicimizin makina ve teçhizat yatırımlarına devam etmesi için de en güçlü motivasyon kaynağı." ifadelerini kullandı.
Avdagiç, Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesine ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.
Yılın ilk 3 ayında yüzde 7'lik büyümenin Türkiye ekonomisinin potansiyelini ortaya koyduğunu belirten Avdagiç, bir önceki çeyreğe göre büyümenin 1,7 artmış olmasının da çıkış eğiliminin sürdüğünü göstermesi bakımından önemli olduğunu kaydetti.
Avdagiç, hizmetler sektörünün ilk çeyrekte yüzde 5,9 büyüdüğünü hatırlatarak, "Hizmetler sektörünün tüm zorluklara rağmen 'direnç' göstererek yüzde 5,9 ile büyüme hamlesine katılması da bu sektöre bundan sonra da verilecek her desteğin ekonomiye çarpan etkisiyle geri döneceğini ispat ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
İTO Başkanı Avdagiç, şunları kaydetti:
"Büyüme rakamları, Türkiye'nin pandeminin olumsuzluklarına rağmen büyümeye devam edebildiğini, hızlı büyüme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. İlk çeyrekte tarımda yüzde 7,5, sanayide 11,7, imalatta 12,2, hizmetlerde 5,9 ve inşaatta 2,8'lik büyüme, salgın ve sonrasındaki yeni dünyada Türkiye'nin güçlü bir pay almaya istekli olduğunun bir ifadesi oldu. Salgından en çok etkilenen hizmetler sektörümüz ise çok kısa sürede toparlanma kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. Bu da bize gelecek için umut veriyor. Ana ihracat pazarımız AB ve gelişmiş ülkelerin PMI verilerindeki yüksek artış, ihracattaki yükseliş trendinin ve büyümemizin devam edeceğine işaret ediyor. Bu sanayicimizin makina ve teçhizat yatırımlarına devam etmesi için de en güçlü motivasyon kaynağı."
"SON 6 ÇEYREKTİR MAKİNA TEÇHİZATTA MÜTHİŞ BİR YATIRIM TRENDİ DEVAM EDİYOR"
Şekib Avdagiç, makina ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 30,5'lik büyümenin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, "Son altı çeyrektir makina teçhizatta müthiş bir yatırım trendi devam ediyor. Şirketlerimiz kendilerini pandemi sonrası döneme hazırlıyor. Bu rakamlar ihracattaki yükselen ivmenin devam edeceğine ilişkin de en büyük kanıt. Bu noktada finansman maliyetlerinin de aşağı geldiği bir ortam oluşursa Türkiye onlarca yıllık büyümeyi garanti altına alacak yatırımlarını rahatlıkla yapacaktır." açıklamasında bulundu.
Yatırımların tüketimden daha yüksek bir performans göstermesinin önemli olduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 11,4'lük yüksek oranlı artış dikkat çekici. İthalatın üzerinde kalan ihracat artışı üzerinden dış dengenin de büyümeye önemli bir katkı verdiği görülüyor. Büyümenin kapsayıcılığı, kalitesi ve sürdürülebilirliği birincil önemde. Türkiye'nin potansiyel büyümesini yukarı çekecek dönüşüm sağlaması ve bunu sürdürülebilir kılması önemlidir." ifadesini kullandı.
Avdagiç, ocak-mart dönemini kapsayan bu büyüme verisinin 2021 yılı için beklentileri yukarı yönlü güçlendireceğine işaret ederek, "Açılmalarla birlikte talebin hızlı cevap veriyor olması, yılın kalanında tüketimden gelen desteğin daha da güçleneceği sinyalini veriyor. Yatırımlardaki yüzde 11,4'lük güçlü ivmenin devam etmesi ekonomi için sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.
ATO BAŞKANI BARAN: "TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELİNİN SAĞLAM OLDUĞU BİR KEZ DAHA KANITLANDI
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşen yüzde 7'lik büyümenin, Türkiye ekonomisinin temelinin sağlam olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti.
Baran, yazılı açıklama yaparak TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.
Geçen yılın başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sınırların kapanmasına, ekonomik faaliyetlerin sekteye uğramasına neden olduğunu hatırlatan Baran, "Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğindeki küçülme dışında ekonomisini geriletmeden süreci yönetti. Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüdü." değerlendirmesinde bulundu.
TÜİK verilerine bakıldığında, 2021 yılı birinci çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi iletişim faaliyetlerinin yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetlerinin yüzde 14,4, sanayinin yüzde 11,7, tarım sektörünün yüzde 7,5 ve hizmetler sektörünün yüzde 5,9 düzeyinde büyüme ifade eden aktaran Baran, şunları kaydetti:
"Dünya tedarik zincirinin bozulması ve ham madde fiyatlarındaki yükselişe rağmen Türkiye'nin yeni pazarlara ulaşması ve ürün gamını çeşitlendirmesi sanayi üretimindeki gelişimini sürdürmesine yol açtı. İklim olumsuzlukları göz önüne alındığında tarımda küçülme beklentisi hakim olsa da aşılamanın yaygınlaşmasıyla turizm başta olmak üzere hizmet sektörü altındaki işletmelerin faaliyete geçmesi, bu alandaki büyümenin yükseleceğini gösteriyor. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin temelinin sağlam olduğunu bir kez daha kanıtlarken, hükümetin istihdamı korumak başta olmak üzere üretim ve ticaretin devamlılığı için verilen desteklerinin azami ölçüde yerine ulaştığını gösteriyor. Aşı yaşının düşmesi ve aşılama hızının artmasıyla birlikte salgının ekonomimiz üzerindeki izlerinin kısa sürede silineceğine ve ekonomimizin bu süreçte alınan dersler doğrultusunda ilerleme kaydedeceğine inanıyoruz. Bu süreçte salgından en çok zarar gören hizmet sektörü desteklenmeye devam edilebileceği gibi, 31 Mayıs itibarıyla sona erecek olan KDV indirimlerinin de devam etmesi büyüme sürecine katkı sağlayacaktır."
HİSARCIKLIOĞLU: YÜZDE 7 BÜYÜME SON DERECE MEMNUNİYET VERİCİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüzde 7 büyümenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7 büyümesi son derece memnuniyet vericidir. Ülkelerin pek çoğunu imrendirecek bu büyümeyi sağlayan tüccar ve sanayicilerimize, üreticilerimize ve çalışanlarımıza minnettarız" dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan daralmaya karşın Türkiye'nin büyümesini sürdürmesinin, ekonominin temellerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ekonomisinin tüm dünyayı etkisi altına alan salgın şartlarına rağmen dinamizmini devam ettirerek, 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7 büyümesi son derece memnuniyet vericidir. Yılın ikinci çeyreğinde, elbette baz etkisinin de devreye girmesiyle, çift haneyi geçen çok daha yüksek bir büyümeye ulaşılması da beklenmektedir. Ülkelerin pek çoğunu imrendirecek bu büyümeyi sağlayan tüccar ve sanayicilerimize, üreticilerimize ve çalışanlarımıza minnettarız. Bu süreçte iş dünyamızın sesini duyan ve sağladıkları destek tedbirleriyle yanında yer alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.
'DESTEK ADIMLARININ SÜRDÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ'
Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa camiası olarak ülke çağında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat hedefini şimdiden geçmiş durumdayız ve yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımak ve böylece tarihi bir eşiği daha aşmak için de Oda ve Borsa camiası olarak ülke çapında çalışmaya devam ediyoruz. Güçlü büyümeyi sürdürebilmek için, kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrar sağlanması gerektiğini ve geçmişte yaptığımız gibi yine bunun başarılabileceğini de düşünüyoruz. Bu konuda hükümetimizin de, iş dünyasını, üretimi, yatırımı ve istihdam piyasasını destekleyici politikaları devam ettireceğine inanıyoruz. Öte yandan başta hizmetler kesimi olmak üzere, salgından en fazla olumsuz etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının sürdürülmesini istiyoruz. Kapalı kalan işletmelerin borç ödemelerinin ertelenmesini, yeme-içme sektörümüzün uygun tedbirlerle açılabilmesini bekliyoruz. Salgından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek amacıyla başlatılan ve süresi 31 Mayıs'ta dolacak olan stopaj ve KDV indirimlerinin pandemi süreci boyunca devamında fayda görüyoruz."
ASO BAŞKANI ÖZDEBİR BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik yüksek oranlı büyümenin önemine dikkati çekerek, "İkinci çeyrekte de baz etkisi ile çift haneli bir büyüme rakamını görmemiz muhtemeldir." ifadesini kullandı.
Özdebir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.
Söz konusu dönemdeki yüzde 7'lik ekonomik büyümeyle bu alandaki beklentilerin gerçekleştiğine dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:
"Büyümenin önemli öncü göstergeleri olan, sanayi üretimi, perakende satış endeksi, kapasite kullanım oranındaki artış ilk çeyrekte yüksek bir büyümenin olacağına işaret ediyordu. Pandeminin devam eden olumsuz etkilerine rağmen yüksek bir büyüme görmemiz oldukça önemli. Büyüme güzel, önemli olan sürdürebilir olması. İkinci çeyrekte de baz etkisi ile çift haneli bir büyüme rakamını görmemiz muhtemeldir."
Özdebir, sanayi sektörünün, yaşanan tüm zorluklara ve salgının sarsıcı ekonomik etkilerine karşın ekonominin yüz akı olduğunu ve büyümeye önemli katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi.
DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK: DENGELİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KALİTELİ BÜYÜME KOMPOZİSYONU SEVİNDİRİCİ
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, veriler doğrultusunda, Türkiye'nin artık sadece büyüyen değil, büyümenin ivmesini de artıran bir döneme girdiğini belirterek, "Salgına rağmen beklentiyi aşan, dengeli, sürdürülebilir ve kaliteli büyüme kompozisyonu sevindirici." ifadesini kullandı.
Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Bu yılın ilk çeyreğinde büyüme verilerine ilişkin öncü göstergelerin yüksek büyümenin sinyallerini verdiğini aktaran Olpak, sanayi üretiminin ilk çeyrekte yıllık yüzde 12,3 büyürken, ihracatın ilk çeyrekte yıllık yüzde 17,2 artarak 50 milyar dolar seviyesini aştığını, PMI verilerinin de dönem boyunca eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti. Olpak, "Bu anlamda açıklanan veri beklediğimiz gibi yüksek gerçekleşti." ifadesini kullandı.
Veriler doğrultusunda Türkiye'nin, artık sadece büyüyen değil, büyümenin ivmesini de artıran bir döneme girdiğini belirten Olpak, "Salgına rağmen beklentiyi aşan, dengeli, sürdürülebilir ve kaliteli büyüme kompozisyonu sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.
"TÜM SEKTÖRLERE YAYILAN KAPSAYICI BİR BÜYÜME VERİSİ GÖZLEMLEMEK SEVİNDİRİCİ"
Büyümenin detaylarına bakıldığında, tüm sektörlere yayılan kapsayıcı bir büyüme verisi gözlemlemenin çok sevindirici olduğunu aktaran Olpak, şunları kaydetti:
"En yüksek büyüme performansı dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla bilgi ve iletişim sektöründe gözlemleniyor. Bu da salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmakla beraber gelecekte hazırlanmamız gereken dijital dönüşüm için de fırsatları iyi değerlendirdiğimizi gösteriyor. Bunun dışında öncü sektörlerden izlediğimiz gibi sanayi sektörünün yüzde 11,7 oranında büyüyerek ekonomik büyümede önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Üretimin artması son derece değerli.
Büyümenin harcama kompozisyonuna bakıldığında ise en büyük artışın yüzde 11,4 oranında yatırımlar kaleminde olması da ayrıca sevindirici. Yatırım odaklı bir büyüme, büyümenin sürdürülebilir ve kapsayıcı olması bakımından önemli bir kazanım. Özellikle makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 30,5 oranındaki artışı önümüzdeki dönem büyüme verisi için de önemli bir gösterge olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde makine ve teçhizat yatırımına, bu dönem yüzde 4,7 oranında daralan inşaat sektöründeki yatırımların da eşlik etmesi için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Buna ilaveten, yurt içi tüketim harcamalarının yüzde 7,4 oranında büyümesine ilave olarak mal ve hizmet ihracatının yüzde 3,3 oranında büyümesi de hem yurt içi pazarın hem de yurt dışı pazarların etkin olarak kullanıldığını gösteriyor. Özet olarak, büyümenin yüksekliği kadar, iç ve dış talebin daha dengeli olduğu, sürdürülebilir ve kaliteli bir büyüme kompozisyonun olduğunu gözlemlemek sevindirici oldu."
"YIL SONUNDA YÜZDE 6 CİVARINDA BİR BÜYÜME TAHMİNİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Nail Olpak, en başından beri yıllık büyüme oranının yüzde 5'in üzerinde gerçekleşeceğini öngördüklerini belirterek, "Bugünkü rakamlar bu öngörümüzü kuvvetlendiriyor. Yılın ikinci çeyreğinde büyüme oranlarının geçen yılın düşük bazının da etkisiyle çift hanelere çıkmasını bekliyoruz. Yıl sonunda ise yüzde 5'in üzerinde, yüzde 6 civarında bir büyüme tahminimizi korumaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Küresel ticaretin yeniden rotasına kavuşması, ekonomik aktivitenin canlanması ve yatırım ortamının olumlu yönde ilerlemesi ile Türkiye'nin büyümede hız kesmeden, yoluna emin adımlarla devam edeceğine inançlarının tam olduğunu vurgulayan Olpak, "Türk iş dünyasının da güçlü sanayisi, üretim gücü ve yüksek potansiyeli ile büyüme trendinin en önemli itici güçlerinden biri olacağına eminiz. DEİK olarak, ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay alması için ticari diplomasi faaliyetlerimizi hızla sürdürecek ve 146 iş konseyimizle birlikte dünyanın dört bir yanında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
OSBÜK BAŞKANI KÜTÜKCÜ: SANAYİ ÜRETİMİ nÜLKEMİZİN BÜYÜMESİNDE LOKOMOTİFİ
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Bu dönemde büyümeye, yatırımların katkısı yüzde 2,9, ihracatın katkısı ise yüzde 1,1 oldu. Tüm bu oranlar, sanayi üretiminin ülkemizin büyümesinde lokomotif olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.
Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, büyümenin lokomotifinin sanayi üretimi olduğunu vurgulayarak, OSB'leri, iş dünyasını, sanayicileri ve çalışanları kutladı.
Ekonomideki tüm zor koşullara rağmen özel sektörün dinamizmi ve üreten sanayi altyapısıyla Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde de büyümeyi başardığını belirten Kütükcü, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yüzde 7'lik büyüme, beklentilerimizin bir miktar üzerinde geldi. Bu son derece memnuniyet verici. Ayrıca yine ilk çeyrekte, sanayinin yüzde 11,7, imalat sanayisinin ise yüzde 12,2 büyüdüğünü görüyoruz. Bu dönemde büyümeye, yatırımların katkısı yüzde 2,9, ihracatın katkısı ise yüzde 1,1 oldu. Tüm bu oranlar, sanayi üretiminin ülkemizin büyümesinde lokomotif olduğunu gösteriyor."
YATIRIM İŞTAHI DEVAM EDİYOR
Kütükcü, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de makine ve teçhizat yatırımının yüzde 30,5 arttığına işaret ederek, bunun Türkiye'de yatırım iştahının devam ettiğini göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Sürdürülebilirliği sağlamanın çok kıymetli olduğunun altını çizen Kütükcü, şunları kaydetti:
"Özellikle yüksek faiz, kurdaki dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve maliyet artışları sanayi üretimini zorlamaya devam ediyor. Bu kalemlerde gerçekleşecek her iyileşme, sanayi üretimine güç verecektir. Ayrıca salgın sürecinde ülkemizin aşılamada gösterdiği performansın devam etmesi de üretim hayatımıza, ekonomik performansımıza olumlu yansıyacaktır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB'den beklenen açıklama: 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...
- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Pazar günü kısıtlaması devam edecek mi? Hafta sonu yasakları...
- 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Son gelişmeler...
- Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?
- DGS başvuru son gün: 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Başvuru nasıl yapılır?
- Yıllık %17,5 faiz oranı: Başvurana 50.000 - 200.00 TL arası hemen ödenecek! Ziraat, Akbank, İş Bankası...
- Altında o rakamlar görülecek! Uzmanlardan gram altın için kritik açıklama! 31 Mayıs gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Mersin Anamur'da korkutan deprem! 31 Mayıs Pazartesi son depremler (AFAD, Kandilli Rasathanesi)
- Kamp malzemeleri raflarda yerini aldı! BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?
- Bugün toplantı var mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde...
- 12 eşit taksitle ödenecek! Başvurana 50.000 TL anında yatıyor! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank...