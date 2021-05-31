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Son dakika: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Bugün itibarıyla başlıyor: Taksit müjdesi

Son dakika haberine göre Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'na geliyor. Teklif, vergi ve cezalarda yapılandırmanın yanı sıra matrah artırımı da getiriyor. Ayrıca çok önemli taksit imkanı da getiriliyor. İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Bugün itibarıyla başlıyor: Taksit müjdesi

Haftalık mesaisine 1 Haziran Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunun en önemli gündemi gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV, trafik para cezası, kara yolu kaçak geçiş ücreti, yükseköğrenim kredi ve harç kredisi alacaklarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi olacak.

Düzenlemeyle, Hazine ve , , , il özel idareleri, belediyeler ile 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

Belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

COVID-19 CEZALARI YAPILANDIRILAMAYACAK
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, COVID-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.

TAKSİT ÖDEME SÜRESİNCE FENNİ MUAYENE İZNİ VERİLECEK
Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak.

18 AYA KADAR TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK
Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.

, , , Türk Tabipleri Birliği ve 'nin bazı alacakları da yapılandırılabilecek.

Yapılandırma paketinde buna dikkat YAPILANDIRMA PAKETİNDE BUNA DİKKAT
AK Parti'den vergi yapılandırma müjdesi! AK PARTİ'DEN VERGİ YAPILANDIRMA MÜJDESİ!

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