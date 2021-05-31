31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor? Düğünü olanlar dikkat! A Haber'de çarpıcı açıklama

Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor? Düğünü olanlar dikkat! A Haber'de çarpıcı açıklama

Mart ayının ortalarından bu yana hareketlenmeye başlayan altında ivme son günlerde hızlandı. Altın neden yükseliyor? ? ? Altınlarını bozdurmayı düşünenler dikkat! Muhabiri 'in konuğu olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı merak edilenleri yanıtladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
ABONE OL
Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor? Düğünü olanlar dikkat! A Haber'de çarpıcı açıklama

Altın geride bıraktığımız haftayı yükselişle kapatmıştı. Bu hafta da altında yükseliş trendi devam ediyor.

Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor? Düğünü olanlar dikkat! A Haber'de çarpıcı açıklama

Peki altında yükseliş daha ne kadar devam edecek? Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? A Haber'e konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş merak edilenleri yanıtladı.

Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor? Düğünü olanlar dikkat! A Haber'de çarpıcı açıklama

Memiş, "Altının yükselişinin devam etmesi için teknik olarak bir düzeltme hareketini yapması lazım. Çok aşırı yükseldi çünkü. Dolar tarafında da bir miktar köpük oluştu burada da bir düzeltme hareketi yapması gerekiyor. Sonra ABD Merkez Bankası FED'e odaklandı. Faiz artırımlarıyla alakalı ve enflasyonla alakalı ciddi belirsizlikler var.

Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor? Düğünü olanlar dikkat! A Haber'de çarpıcı açıklama

Buradaki puslu havanın tamamen dağılması lazım. 2 hafta sonra FED tarafındaki faiz kararında ve buradaki açıklamaları takip edeceğiz. Eğer ABD Merkez Bankası FED faiz artırımlarını 2022 yılına ötelerse evet ONS tarafına 1.960 devamında da 2 bin dolar seviyesinin üzerine bir atak görebiliriz.

Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor? Düğünü olanlar dikkat! A Haber'de çarpıcı açıklama

Gram altın da haliyle yükseliş olabilir. Ancak yine kısa vade için bir düzeltme hareketi yapar diye beklentimiz devam ettiriyoruz. O da altın ons fiyatına 1.845 dolar seviyesine takip edeceğiz düşüşlerde.

Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor? Düğünü olanlar dikkat! A Haber'de çarpıcı açıklama

Ve gram altın TL fiyatında 502-503 lira seviyesine takip edeceğiz. Bu seviyeler oldukça önemli.

Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor? Düğünü olanlar dikkat! A Haber'de çarpıcı açıklama

Ama kısa vadede şu andaki Merkez Bankası talebi hala fiziki tarafta devam ediyor. Diğer yanda düğün sezonu başlayacak. Herkesin gözü Kabine Toplantısı'nda. Düğün yapacak olan vatandaşlar hazır, sektör hazır. Bu da fiziki altın tarafında ciddi talep artışlarına devam ettirebilir." dedi.

Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor? Düğünü olanlar dikkat! A Haber'de çarpıcı açıklama

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU BİR ZAMAN MI?
Konuyla ilgili açıklama yapan Memiş, "Bence şu anda doğru bir zaman değil. Şubat ayının ortalarında 397 lira seviyesine kadar gerilemişti. İşte bu aralar tam bir alım fırsatıydı. İşte oradan alanlar aldı.

Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor? Düğünü olanlar dikkat! A Haber'de çarpıcı açıklama

Şimdi alacak olanlar bence bu satışları beklemeli. 500 lira seviyesine kadar sarkmalar veya 500 lira seviyesinin altına sarkmalar beklenmeli. Ama elinde altın bulunduranlar da önemli bu süreçte.

Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor? Düğünü olanlar dikkat! A Haber'de çarpıcı açıklama

Onlar da satmak için acele etmemeli. Tahmin ve öngörümüz yine haziran ayının ortalarından sonra bu yükselişlerin devam edeceği. O yüzden satacaklar da beklemeli alacakalar da." ifadelerini kullandı.

Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor? Düğünü olanlar dikkat! A Haber'de çarpıcı açıklama

YÜKSELİŞ TRENDİ NEREYE KADAR DEVAM EDEBİLİR?
Memiş, "Büyük ihtimalle 1.960 devamında 2.150 dolar seviyesine kadar ons tarafında bir yükseliş öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA