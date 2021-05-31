Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor? Düğünü olanlar dikkat! A Haber'de çarpıcı açıklama

Memiş, "Altının yükselişinin devam etmesi için teknik olarak bir düzeltme hareketini yapması lazım. Çok aşırı yükseldi çünkü. Dolar tarafında da bir miktar köpük oluştu burada da bir düzeltme hareketi yapması gerekiyor. Sonra ABD Merkez Bankası FED'e odaklandı. Faiz artırımlarıyla alakalı ve enflasyonla alakalı ciddi belirsizlikler var.