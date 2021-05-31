Son dakika: Kripto paraya düzenleme geliyor! Detaylar belli oldu
Son dakika haberine göre; Milyonluk Thodex vurgunu sonrası kripto para için bakanlık harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yasal düzenlemenin detayları da ortaya çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Türkiye hem de dünyada milyonlarca yatırımcının radarında olan kripto paraya ilişkin yasal düzenlemeyi şekillendirdi.
Bakanlık, Türkiye'de 3 milyon yatırımcıya ulaşan, kullanımı hızla artan kripto paraların alım satımında vergi alınmasını da kapsayan düzenlemeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşacak.
ÖNCELİK TÜKETİCİYİ KORUMAK
Kripto varlık çeşitlerinin tanımlandığı çalışma SPK, Gelir İdaresi, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile işbirliği halinde yürütüldü.
Bu platformların yükümlülükleri, denetimleri, tüketiciye karşı sorumluluklarının ortaya konduğu yasal düzenlemeyle kripto finansal varlıkların 'edinimi, alım, satım ve devri' konusunda ilkeler netleştirildi. Hem yatırımcının korunması hem de kripto para alım-satımında denetim, gözetim mekanizmaları güçlendiriliyor.
SERMAYE ŞARTI ARANACAK
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmayla kripto varlıkla ilgili platformlarda sermaye şartı aranacak ve vergilendirmeye gidilecek. Alım ve satımlardan elde edilen gelir vergilendirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada kripto varlık çeşitlerinin tanımlanacağını belirterek, platformların yükümlülükleri konusunda ilkeleri ortaya koyacaklarını duyurdu. Elvan, Başkan Erdoğan'ın uygun görmesi durumunda gerekli adımları atacaklarını ifade etti.
Gelir İdaresi tarafından dünyadaki uygulamaları da dikkate alarak vergilendirme konusunda bir çalışma yürütüldüğünü belirten Bakan Elvan, "Denetlenmesine yönelik gerekli tüm hazırlıkları yaptık.
Bu platformları, şüpheli alım satım işlemi yapan müşterilerini bildirmeleri ile yükümlü kıldık. 10 bin liranın üzerinde işlem yapanları MASAK'a bildirme zorunluluğu getirdik" diye konuştu.
KAZANÇ İÇİN VERGİ BELİRSİZLİĞİ
Kripto parada aracılık hizmeti vererek komisyon geliri elde eden şirketler, alım satım kazancı elde eden şirketlere yönelik vergilendirme uygulamaları bulunuyor. Kripto paranın vergilendirilmesi için öncelikle çeşitlerinin tanımlanması gerekiyor.
Kripto paranın menkul kıymet olarak kabulü durumunda hisse senedi alım satım kazancında kaynağından yüzde 10 stopaj kesilmesi gibi bir uygulamaya gidilmesi söz konusu olabilir. Aracı kurum izni alan kripto para işlem platformları kullanıcı adına stopaj uygulanabilir.
DÜNYADA FARKLI UYGULAMALAR VAR
Dünyada kripto paralara vergi konusunda farklı yöntemler uygulanıyor. Amerika kripto para sahiplerinden gelir vergisi alıyor, Almanya 600 eurodan düşük değerler için vergi almıyor. Güney Kore elde edilen kazançtan yüzde 20 vergi alırken, Hong Kong, Singapur, Malta ise vergi almıyor.
PARASAL DEĞER Mİ YOKSA VARLIK ARACI MI?
Türkiye'de kripto paralara ilişkin vergi mevzuatı da dahil herhangi bir yasal altyapı, düzenleme bulunmuyor. Kripto paraların, ödeme aracı olarak kabul edilen bir parasal değer mi yoksa bir varlık aracı mı olduğu tartışılan konuların başında yer alıyor.
Mevcut kripto paralara çözümlere bakılınca kayıt zinciri teknolojisiyle üretilmiş birçok dijital değerin arkasında fiziksel bir dayanak bulunmadığı görülüyor. Dijital varlıkların gerçek bir değere dayanmaması nedeniyle düzenlemelere tabi normal para piyasaları yerine, düzenlemelere tabi olmayan piyasalarda satışları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle kripto paralar her türlü spekülasyona açık durumda olup, piyasa değerlerinde de hızlı değişimler gözlemlenebiliyor.
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