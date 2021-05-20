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Son dakika: Kripto para piyasaları neden çöktü? Yatırımcılara kritik uyarı: Kripto paraların yüzde 90'ı yok olabilir

A Haber
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Giriş: 20.05.2021 10:05
Güncelleme:20.05.2021 10:14
Son dakika haberi... Kripto para piyasası karıştı. Düşüş yüzde 50… Peki kripto para piyasaları neden çöktü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında kripto para dünyasındaki gelişmeleri anlattı. Erdem, "Asıl dünkü çöküşün asıl sebebini söyleyeyim Çin Merkez Bankası’nın aldığı karardır. Finansal işlemlerde kripto paraların kullanımını yasakladı. Dolayısıyla burada bir çöküş oldu." dedi. Yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan Erdem, “Şu anda uzmanların söylediği şu andaki bu kripto paraların yüzde 90’ının yok olacağı söyleniyor” ifadelerini kullandı.

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