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Son dakika: Yeni emekliye 1100 TL! Kime ne kadar ikramiye ödenecek?

Son dakika haberine göre; ayında ödenecek olan ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak. Haziran sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar, bin 100 lirayı cebine koyacak. İşte emekli ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı...

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Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: Yeni emekliye 1100 TL! Kime ne kadar ikramiye ödenecek?
Emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak bu ay alırken, gözler ikinci ödemeye çevrildi.




da emekliler için ikramiye ayı olacak. ikramiyesinden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak.




İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor.




Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesinden, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak. Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor.



Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek. Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.



KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

✖ Emekli: 1.100 TL

aylığı (% 75): 825 TL

✖ Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

✖ Ölüm aylığı (% 25): 275 TL



✖ 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...

ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...
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