Son dakika: Kripto parada toplam hacim yeniden 1.5 trilyon doların altında
Son dakika haberine göre kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in 35,000 doların altına gerilemesi ve genel satışlarla, toplam hacim yeniden 1.5 trilyon doların altına indi.
Son 24 saat içinde 34,333.17 ve 36,400.67 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.20 düşüşle 34.607.87 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.07 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 645 milyar dolara kadar geriledi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 2,280.19 ve 2,472.19 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 1.16 artışla 2,312.10 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 7.61 ve piyasa hacmi 267 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.04 yükseldi. Birimin haftalık kaybı ise yüzde 0.14 ve piyasa hacmi de 61 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 32 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden iki tanesi de düşenler arasındaydı.
Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 495 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;
- 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,
- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,
- 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,
- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
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