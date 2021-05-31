Son dakika: Kripto parada toplam hacim yeniden 1.5 trilyon doların altında

Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 32 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden iki tanesi de düşenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 495 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;



- 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.