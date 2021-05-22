THY Türkistan’a ilk uçuşunu yaptı
Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'ın güneyinde, Türk dünyasının manevi başkenti olarak bilinen Türkistan şehrine doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketi oldu. Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, "İstanbul ile Türkistan arasında bir hava yolu bağlantısı kuruldu. Bu yolun ilerleyerek Türkistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin daha da artmasını ümit ediyorum" dedi.
Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin ilk İstanbul-Türkistan seferini yapan uçağı Türkistan Uluslararası Havalimanı'nda "su takı" gösterisiyle karşılandı.
Havalimanında düzenlenen törene Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin yanı sıra Kazakistanlı yetkililer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
Büyükelçi Ekici, tören sonrası yaptığı açıklamada, bugün tarihi bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, "Ülkemizin medarı iftiharı Türk Hava Yolları'nın Türkistan'a ilk uçuşunu törenle gerçekleştirdik. Bu Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi oluşturuyor." dedi.
Türkistan'a doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketinin THY olduğuna dikkati çeken Ekici, "İstanbul ile Türkistan arasında bir hava yolu bağlantısı kuruldu. Bu yolun ilerleyerek Türkistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin daha da artmasını ümit ediyorum." yorumunda bulundu.
THY, İstanbul-Türkistan-İstanbul seferini B-737 tipi uçakla ilk aşamada haftada 1 daha sonra kademeli olarak haftada 2'ye çıkaracak.
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