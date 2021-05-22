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THY Türkistan’a ilk uçuşunu yaptı

(), 'ın güneyinde, Türk dünyasının manevi başkenti olarak bilinen şehrine doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketi oldu. 'nin Nur Sultan Büyükelçisi , " ile Türkistan arasında bir hava yolu bağlantısı kuruldu. Bu yolun ilerleyerek Türkistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin daha da artmasını ümit ediyorum" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.05.2021
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THY Türkistan’a ilk uçuşunu yaptı

Sivil Havacılık Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 'nin ilk - seferini yapan uçağı 'nda "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Havalimanında düzenlenen törene 'nin Nur Sultan Büyükelçisi 'nin yanı sıra Kazakistanlı yetkililer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Büyükelçi Ekici, tören sonrası yaptığı açıklamada, bugün tarihi bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, "Ülkemizin medarı iftiharı Türk Hava Yolları'nın Türkistan'a ilk uçuşunu törenle gerçekleştirdik. Bu Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi oluşturuyor." dedi.

Türkistan'a doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketinin THY olduğuna dikkati çeken Ekici, "İstanbul ile Türkistan arasında bir hava yolu bağlantısı kuruldu. Bu yolun ilerleyerek Türkistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin daha da artmasını ümit ediyorum." yorumunda bulundu.

THY, İstanbul-Türkistan-İstanbul seferini B-737 tipi uçakla ilk aşamada haftada 1 daha sonra kademeli olarak haftada 2'ye çıkaracak.

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