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Emekli zammı netlik kazanıyor! 2021 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...

Emekli maaşları Temmuz ayında yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre yeni şeklini alacak. Buna göre, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Yeni maaşların açıklanmasına son iki veri kaldı. Son enflasyonun açıklanmasının ardından emeklilerin zamlı maaşı netlik kazanmaya başladı. Peki, 2021 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira? İşte son gelişmeler...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.05.2021
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Emekli zammı netlik kazanıyor! 2021 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...

SSK'lı, Bağkur'lu ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışanlar emekli olduktan sonra her ay belirli tarihlerde emekli aylığı alırlar. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranına göre zamlanıyor. 2021 Temmuz döneminin yaklaşması ile birlikte gözler emekli maaşlarına çevrildi. Temmuz zammı tahminleri önümüzdeki ayın verilerine göre yeniden şekillenecek. İlk dört aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni maaş tahminini yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira? İşte haberin detayları...

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2021 Temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni maaşların belli olmasına sadece iki ay kaldı Temmuz zammı 2021 yılının ilk altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. İlk 4 aylık enflsayon verilerinin açıklanması ile emekli maaşı için tahminler ortaya çıkmaya başladı.

EMEKLİ MAAŞI 2021 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz zammının %7,66 olması durumunda en düşük emekli maaşı 1.615 TL olacak. İşte Merkez Bankası beklenti anketi sonucuna göre, emekli maaşlarının şu şekilde olacak:

Mevcut Emekli Maaşı %7.66 Zamlı Emekli Maaşı
1.500 TL 1.615 TL
1.750 TL 1.884 TL
2.000 TL 2.153 TL
2.250 TL 2.422 TL
2.500 TL 2.691 TL
2.750 TL 2.960 TL
3.000 TL 3.229 TL
3.250 TL 3.498 TL
3.500 TL 3.768 TL
3.750 TL 4.037 TL
4.000 TL 4.306 TL
4.250 TL 4.575 TL
4.500 TL 4.844 TL
4.750 TL 5.113 TL
5.000 TL 5.383 TL

5 MİLYON EMEKLİYE İNTİBAK FORMÜLÜ

Milyonlarca emeklinin beklentisi olan intibak, bu yaz yeniden gündeme oturacak.

Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak.

Bu talep, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye taşınmış ancak karara bağlanmamıştı.

Memur emeklileri, Memur-Sen'in bu yaz yapılacak toplu sözleşmeye de aynı talebi taşımasını bekliyor.

YENİDEN MASADA

Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. Toplu sözleşmeden çıkacak karar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de umut olacak. Bu durumda onlara da intibak için yasa çıkarılması gündeme gelecek.

355 TL ZAM
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lıların talebi hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanacağını belirtiyor.

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