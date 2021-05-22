Emekli zammı netlik kazanıyor! 2021 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...

SSK'lı, Bağkur'lu ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışanlar emekli olduktan sonra her ay belirli tarihlerde emekli aylığı alırlar. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranına göre zamlanıyor. 2021 Temmuz döneminin yaklaşması ile birlikte gözler emekli maaşlarına çevrildi. Temmuz zammı tahminleri önümüzdeki ayın verilerine göre yeniden şekillenecek. İlk dört aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni maaş tahminini yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira? İşte haberin detayları...

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2021 Temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni maaşların belli olmasına sadece iki ay kaldı Temmuz zammı 2021 yılının ilk altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. İlk 4 aylık enflsayon verilerinin açıklanması ile emekli maaşı için tahminler ortaya çıkmaya başladı.

EMEKLİ MAAŞI 2021 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz zammının %7,66 olması durumunda en düşük emekli maaşı 1.615 TL olacak. İşte Merkez Bankası beklenti anketi sonucuna göre, emekli maaşlarının şu şekilde olacak: