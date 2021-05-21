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THY dijital sağlık cüzdanıyla seyahat kolaylaşıyor

, dijital sağlık cüzdanı "" uygulamasında pilot çalışma başlatarak, yolcularının sağlık dokümanlarıyla seyahat bilgilerinin entegrasyonunu sağlayacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2021
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THY dijital sağlık cüzdanıyla seyahat kolaylaşıyor

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) "IATA Travel Pass" uygulamasıyla bir pilot çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmayla yolcuların sağlık dokümanlarıyla seyahat bilgilerinin entegrasyonu sağlanacak.

THY yolcuları, uygulama üzerinde dijital pasaportlarını oluşturarak, test ve aşı sertifikalarını temin edebilecek. Böylece yolcular, seyahat edecekleri rota için uçuşa kabul doğrulamasını rahatça yapabilecek, seyahatlerini kolaylaştırmak için test veya aşı sertifikalarını hava yolları ve ilgili ülke otoriteleriyle paylaşabilecek.

UÇUŞ AĞINDA DİJİTALLEŞTİRME
THY, seyahat cüzdanı uygulamalarını belirlenen destinasyonlarda test ettikten sonra gerekli altyapı entegrasyonlarını da tamamlayarak, seyahat dokümanı kontrolünü tüm uçuş ağında dijitalleştirmeyi planlıyor.

Salgın döneminde yaşanacak belirsizlikleri minimuma indirmesi ve yolcu memnuniyetine katkı sağlaması beklenen bu girişimlerle THY, yolcularına akıcı ve zahmetsiz bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.

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