THY, ABD'nin Newark kentine sefer başlattı
Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Newark şehrine sefer başlattı. Newark, THY'nin ABD'de sefer düzenlediği 10. noktası olacak
THY'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.
THY, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na seferlerine başladı. THY, Newark'a 13 Haziran 2021 tarihine kadar, pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek. 13 Haziran'dan itibaren ise haftanın her günü uçuşlar icra edilecek.
New Jersey eyaletinin en büyük şehri olan ve konumu itibarıyla New York City'ye en yakın şehirlerden biri olan Newark, THY'nin başlattığı seferlerle New York'a seyahat eden yolcularına da alternatif bir ulaşım hattı sağlamış olacak.
Yolcular, Newark'a tüm vergiler dahil gidiş-geliş 655 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.
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