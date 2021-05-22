Son dakika: Türkiye'den KKTC'ye 'can suyu'! Asrın projesi bugün hizmete giriyor! Başkan Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak
Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına bereket katacak olan "KKTC Sulamaları İletim Tüneli" bugün hizmete giriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Asrın Projesi" olarak nitelendirilen KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.
Tarım alanlarında yaşanan sulama sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan ve inşaatı tamamlanan "KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni" gerçekleşecek.
Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN CANLI BAĞLANTI İLE KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.
SU TEMİNİ PROJESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı, "Asrın Projesi" olarak nitelendirilen Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi, 2015'te Ada'nın uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için hayata geçirildi.
Proje kapsamında, Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan yıllık 75 milyon metreküp su, dünyada ilk kez uygulanan "askıda geçiş sistemi" ile Girne yakınlarındaki Geçitköy Barajı'na 5 yıl kesintisiz olarak iletildi.
Söz konusu su, içme ve zirai sulama amaçlı olarak kullanılıyor. Böylece uzun yıllardır su yetersizliği ve su kalitesindeki kötüleşme sebebiyle sıkıntı yaşayan KKTC halkının uzun vadeli su ihtiyacı karşılanıyor.
DÜNYADA BİR İLK
KKTC Su Temin Projesi'nin deniz geçişi, 80 bin 151 metre uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçiyor. Deniz geçişi 1600 milimetre çapındaki, yüksek yoğunluklu polietilen boru hattından oluşuyor.
Su, Türkiye tarafında 24 kilometre, deniz geçişinde 80 kilometre ve KKTC tarafında 3 kilometre olmak üzere toplam 107 kilometre uzunluğundaki boru hattı vasıtasıyla KKTC'ye ulaştırılıyor.
Alaköprü ve Geçitköy barajları, Mart 2014'te, deniz geçişi ise dünyada ilk kez uygulanan askıda boru hattı ile 7 Ağustos 2015'te tamamlanmıştı.
Dünyada ilk defa uygulanan askılı boru sistemiyle Alaköprü Barajı'ndan alınan su, ilk kez 24 Eylül'de KKTC'de tarafında inşa edilen Geçitköy Barajı'na iletilmişti.
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