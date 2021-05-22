Son dakika: Türkiye'den KKTC'ye 'can suyu'! Asrın projesi bugün hizmete giriyor! Başkan Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak

Proje kapsamında, Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan yıllık 75 milyon metreküp su, dünyada ilk kez uygulanan "askıda geçiş sistemi" ile Girne yakınlarındaki Geçitköy Barajı'na 5 yıl kesintisiz olarak iletildi.

Söz konusu su, içme ve zirai sulama amaçlı olarak kullanılıyor. Böylece uzun yıllardır su yetersizliği ve su kalitesindeki kötüleşme sebebiyle sıkıntı yaşayan KKTC halkının uzun vadeli su ihtiyacı karşılanıyor.