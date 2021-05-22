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Son dakika: Türkiye'den KKTC'ye 'can suyu'! Asrın projesi bugün hizmete giriyor! Başkan Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak

Son dakika haberine göre topraklarına bereket katacak olan "" bugün hizmete giriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Asrın Projesi" olarak nitelendirilen Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Son dakika: Türkiye'den KKTC'ye 'can suyu'! Asrın projesi bugün hizmete giriyor! Başkan Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak

Tarım alanlarında yaşanan sulama sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan ve inşaatı tamamlanan "KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni" gerçekleşecek.

Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve de katılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN CANLI BAĞLANTI İLE KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

SU TEMİNİ PROJESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı, "Asrın Projesi" olarak nitelendirilen Türkiye'den 'ye Su Temini Projesi, 2015'te Ada'nın uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için hayata geçirildi.

Proje kapsamında, üzerinde tesis edilen 'ndan yıllık 75 milyon metreküp su, dünyada ilk kez uygulanan "askıda geçiş sistemi" ile yakınlarındaki 'na 5 yıl kesintisiz olarak iletildi.

Söz konusu su, içme ve zirai sulama amaçlı olarak kullanılıyor. Böylece uzun yıllardır su yetersizliği ve su kalitesindeki kötüleşme sebebiyle sıkıntı yaşayan KKTC halkının uzun vadeli su ihtiyacı karşılanıyor.

DÜNYADA BİR İLK
'nin deniz geçişi, 80 bin 151 metre uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçiyor. Deniz geçişi 1600 milimetre çapındaki, yüksek yoğunluklu polietilen boru hattından oluşuyor.

Su, Türkiye tarafında 24 kilometre, deniz geçişinde 80 kilometre ve KKTC tarafında 3 kilometre olmak üzere toplam 107 kilometre uzunluğundaki boru hattı vasıtasıyla KKTC'ye ulaştırılıyor.

ve Geçitköy barajları, Mart 2014'te, deniz geçişi ise dünyada ilk kez uygulanan askıda boru hattı ile 7 Ağustos 2015'te tamamlanmıştı.

Dünyada ilk defa uygulanan askılı boru sistemiyle Alaköprü Barajı'ndan alınan su, ilk kez 24 Eylül'de KKTC'de tarafında inşa edilen Geçitköy Barajı'na iletilmişti.

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