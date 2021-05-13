Bakan Kurum açıkladı! İstanbul’da 118.500 konut dönüşecek

Bakan Kurum son dakika açıklamasında kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 16.5 milyar lira kaynak kullanıldığını belirterek, "Diğer taraftan TOKİ Başkanlığımızla 19 yıl içinde 180 milyar lira yatırımla, 1.1 milyon konut ve 21 bin 764 sosyal donatı ürettik. Toplamda kentsel dönüşüm anlamında 2.5 milyon konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu da 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almak demek. Şu anda da yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konutumuzun inşası devam ediyor" şeklinde konuştu.