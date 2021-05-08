Kanal İstanbul için yeni tarih verildi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 450 konuttan oluşan örnek çalışmanın yürütüldüğünü ifade eden Kurum, bu projenin ağustos itibarıyla tamamlanacağını açıkladı.

Kurum, Ankara'nın 14 ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edildiğini belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda Çankaya'da İleri Mahallemizde bir binanın çökmesi sebebiyle hem bu binayı hem de etrafındaki 11 binayı boşaltmış, kentsel dönüşüm sürecini başlatacağımızı ifade etmiştik. Şimdi 11 binada yaklaşık 150 bağımsız bölümden oluşan projemizi TOKİ hazırladı. Onun da bayramdan sonra hızlı bir şekilde inşa çalışmaları başlayacak ve söz verdiğimiz gibi bir yıl içinde de vatandaşlarımıza konutlarımızı vereceğiz." dedi.

Kızılcahamam'daki Kasaplar Çarşısı'nın geçen ay yandığını hatırlatan Kurum, "Orada da 64 dükkan ve altında otoparkı olan, Kızılcahamam'ın içinde çok örnek bir çarşımızı, meydanımızı kazandıracak projemizi de başlatıyoruz. Bayramdan sonra buranın da ihalesi gerçekleşecek." bilgisini paylaştı.