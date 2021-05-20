Türkiye 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3'üncüsü oldu

Son dakika haberi... Türkiye bu yıl 519 mavi bayraklı plajıyla dünya üçüncüsü oldu. Güzel haberi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. Yapılan çalışmalara ilişkin ise Bakan Kurum, Türkiye'nin bu yıl 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3'üncüsü olduğunu söyledi. "2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği" dedi.

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