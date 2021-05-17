17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: İşte esnafa verilecek dev desteğin tüm detayları...

Milyonlarca esnaf Başkan Erdoğan'ın duyurduğu hibe desteğiyle sevinç yaşadı. Peki, esnafa verilecek hibe desteğinin detayları neler? Ticaret Bakanı , 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verileceğini bildirdi. İşte bütün ayrıntılarıyla esnafa verilecek dev destek...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.05.2021
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: İşte esnafa verilecek dev desteğin tüm detayları...
Muş, Twitter hesabından, Başkan 'ın, esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Her daim esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Muş, hibe desteklerine ilişkin şunları kaydetti:

"1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır."

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğunu ifade eden Muş, "Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır." ifadesini kullandı.

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