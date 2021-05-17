17 Mayıs 2021, Pazartesi
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TBMM'de kabul edildi: BES'te yeni dönem

Son dakika haberleri... 18 yaşından küçüklerin BES kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesi, 'nin kurulmasını da içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.05.2021
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TBMM'de kabul edildi: BES'te yeni dönem

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