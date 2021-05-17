İşte günün altın fiyatları! Kapalıçarşı'da gün tamamlandı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 497,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 296 liradan satıldı. İşte günün altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 296 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 492,40 492,60 497,00 497,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.245,00 3.266,00 3.275,00 3.296,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 450,00 454,00 453,25 457,25
Lira(Tam) Ziynet 3.171,00 3.191,00 3.200,00 3.220,00
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SON DAKİKA! 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak?
- 2 farklı kategoride sürpriz indirim! BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var? Yarından itibaren...
- Zam pazarlığı başlıyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine müjde! ÇSGB yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum!
- ATA AÖF final sınavı tarihi açıklandı! 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman, online mı?
- Açık lise 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖL ders seçimi, kayıt yenileme son gün ne zaman?
- 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Kamuda mesai olacak mı?
- Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü, 18 yaş altı dışarı çıkma saatleri...
- Spor salonları açıldı mı? 2021 kontrollü normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!
- AVM'ler açık mı? Hafta içi AVM'ler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kontrollü normalleşme ile AVM çalışma saatleri...
- 17 Mayıs bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Banka çalışma saatleri değişti mi? Normalleşmede bankalar kaça kadar açık?
- BİM'den pazartesi sürprizi! 17 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Elektrikli scooter, 8 bölmeli dolap...
- Kreş ve anaokulları bugün açık mı? 2021 MEB kreş ve anaokulları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!