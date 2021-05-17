İşte günün altın fiyatları! Kapalıçarşı'da gün tamamlandı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 296 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü.