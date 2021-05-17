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İşte günün altın fiyatları! Kapalıçarşı'da gün tamamlandı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 497,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 805 lira, 3 bin 296 liradan satıldı. İşte günün altın fiyatları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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İşte günün altın fiyatları! Kapalıçarşı'da gün tamamlandı

'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805 lira, 3 bin 296 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

(Gr.) 492,40 492,60 497,00 497,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.245,00 3.266,00 3.275,00 3.296,00

(Gr.) 450,00 454,00 453,25 457,25

Lira(Tam) Ziynet 3.171,00 3.191,00 3.200,00 3.220,00

Yarım Ziynet 1.586,00 1.596,00 1.600,00 1.610,00

Çeyrek Ziynet 793,00 798,00 800,00 805,00

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