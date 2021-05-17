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Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek! 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? Kimler faydalanacak?
Son dakika... Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek verilecek. Tam kapanma döneminin ardından esnafa destek paketi verileceğini müjdeleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından destek paketini duyurdu. Buna göre, 235 bin esnafa 4 bin TL hibe verilecek. 1 milyon 150 bin işletmeye de 3 bin TL hibe verilecek. Peki, 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? 3.000 TL ve 5.000 TL destek paketinden kimler faydalanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 19:58
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