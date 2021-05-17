Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek! 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? Kimler faydalanacak?

Son dakika... Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek ödemesi başvuru nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından esnafa müjdeli haberi duyurdu. Buna göre, 35 bin esnafa 4 bin TL hibe verilecek. 1 milyon 150 bin işletmeye de 3 bin TL hibe verilecek. Destek paketinin açıklanmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki, 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? 3.000 TL ve 5.000 TL destek paketinden kimler faydalanacak? İşte cevaplar...