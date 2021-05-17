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Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek! 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? Kimler faydalanacak?

Son dakika... Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek verilecek. Tam kapanma döneminin ardından esnafa destek paketi verileceğini müjdeleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından destek paketini duyurdu. Buna göre, 235 bin esnafa 4 bin TL hibe verilecek. 1 milyon 150 bin işletmeye de 3 bin TL hibe verilecek. Peki, 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? 3.000 TL ve 5.000 TL destek paketinden kimler faydalanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 19:58
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Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek! 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? Kimler faydalanacak?

Son dakika... Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek ödemesi başvuru nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından esnafa müjdeli haberi duyurdu. Buna göre, 35 bin esnafa 4 bin TL hibe verilecek. 1 milyon 150 bin işletmeye de 3 bin TL hibe verilecek. Destek paketinin açıklanmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki, 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? 3.000 TL ve 5.000 TL destek paketinden kimler faydalanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek! 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? Kimler faydalanacak?

ESNAFA DESTEK PAKETİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

235 bin esnafe 5 bin TL, 1 milyon 150 bin işletmeye de 3 bin TL hibe verilecek. Başvuru sürecine ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak.

Esnafa destek paketine ilişkin süreç Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak.

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Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek! 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? Kimler faydalanacak?

ESNAFA İKİ GRUP HALİNDE DESTEK SAĞLANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını, birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.

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Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek! 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? Kimler faydalanacak?

5 BİN TL DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?

5 bin TL hibe verilecek birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor.

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Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek! 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? Kimler faydalanacak?

3 BİN TL DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?

3 bin TL destek verilecek ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.