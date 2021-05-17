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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve çiftçilere yönelik destek müjdesi açıklamasının ardından ilk tepkiler: Çiftçiler rahat bir nefes alacağı için çok memnunuz

4 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan esnaf ve çiftçiye yönelik paketlerini olarak açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından çiftçilerin yüzü gülerken, açıklanan fiyatların çiftçiye rahat bir nefes aldıracağı ifade edildi. Konuya ilişkin çok sayıda Ziraat Odası Başkanı açıklamalar yaparken, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı TMO fiyatlarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

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Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve çiftçilere yönelik destek müjdesi açıklamasının ardından ilk tepkiler: Çiftçiler rahat bir nefes alacağı için çok memnunuz

Başkan kabine toplantısının ardından esnaf ve çiftçilere yönelik paketlerini tek tek açıkladı. Alınan yeni fiyat ve destek kararları ve esnaf kesiminde büyük memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek paketleri, 'daki çiftçilerin yüzünü güldürdü. Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, açıklanan fiyatların çiftçiye rahat bir nefes aldıracağına inandığını söyledi.

GÜBRE VE TOHUM FİYATLARINDA DA DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Güzel bir sezon geçirmeyi temenni ettiklerini anlatan Şaylan, çiftçilerin açıklanan fiyatlardan memnun olduğunu kaydetti.

Gübre fiyatları ile tohum fiyatlarına ilişkin de bir düzenleme yapılmasını gerektiğini dile getiren Şaylan, "Bu sezon güzel bir rekolte elde edersek, fiyatlar son derece güzel. Geçen yıl arpa fiyatı ton başına 1300, buğday 1600 lira civarındaydı. Bu yıl ise bu fiyatın arpa ton başına 1750, buğdayın ise 2 bin 250 olarak açıklanması çok güzel." dedi.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Hasat sezonunu heyecanla beklediklerini ifade eden Şaylan, "Açıklanan fiyatlar tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Artık hasadı bekleyeceğiz. Güzel bir ürün elde etmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik. Salgın sürecinde çiftçinin ve üreticinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bunu tüm dünya görmüş oldu. Devlet yetkilerimiz de bu süreçte çiftçiyi elinden geldiğince desteklemeye çalışıyor. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

FİYATLAR SON DERECE YERİNDE

Çiftçi ise açıklanan fiyatlardan son derece memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Salgın sürecinde üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını anlatan Baylan, çiftçinin alın teri ve emeğinin karşılık bulmaya başladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Baylan, "Fiyatlar son derece yerinde. Çok mutlu olduk. Artık emeğimizin karşılığını alacağız. Hasadımız da iyi geçerse çiftçi için bayram niteliğinde bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİLERE VERİLEN DESTEKLER ÇOK GÜZEL"

Edineli çiftçi ise açıklanan fiyatların tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Çiftçilere verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Demircan, açıklanan buğday ve arpa alım fiyatlarının çiftçileri sevindirdiğini vurguladı.

Yağcılı köyünden Süleyman Akın da çiftçilere yönelik açıklanan desteklerin memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Çiftçilere verilen destekler çok güzel, buğday alım fiyatları da güzel. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

ÜRETİCİLER TARAFINDAN OLUMLU KARŞILANDI

Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı ise buğday fiyatının üreticileri sevindirdiğini dile getirdi.

Çiftçilerin girdi masraflarının fazla olduğunu ifade eden Çıkrıkçılı, " Çiftçilerimiz her şeye rağmen üretime devam ediyor. Salgın döneminde de tarımın ne kadar önemli olduğunu herkes gördü. Cumhurbaşkanının açıkladığı buğday fiyatı da üreticiler tarafından olumlu karşılandı. İnşallah yağışların da güzel olmasıyla rekoltenin istenilen seviyede alınması bu yıl çiftçinin yüzünü güldürecektir." diye konuştu.

Tekirdağ'da çiftçilik yapan Ünal İncehasan da açıklanan çiftçilerin rahat edeceğini ve emeklerinin karşılığını alacağını vurguladı.

PALANDÖKEN: "CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A CAMİAMIZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken; esnafa yönelik yeni destek paketi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bendevi Palandöken, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.

Palandöken, "Esnafa yönelik yeni destek paketi kapsamında, kahvehane, pastane, internet cafe gibi işletmelere 5 bin TL, bakım onarım, tamirat, hırdavatçı gibi işletmelere ise 3 bin TL karşılıksız hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a camiamız adına teşekkür ediyorum" dedi.

MORAL KAYNAĞI OLDU

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, esnafa yönelik yeni açıklanan destek paketine ilişkin, "Bu süreçte devletimizin açıklamış olduğu destekler bizlere büyük moral kaynağı oldu." dedi.

Aydın, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa yönelik kamuoyuna duyurduğu yeni destek paketini değerlendirdi.

Salgın sürecinde devletin her daim yanlarında olduğunu fazlasıyla hissettiklerini dile getiren Aydın, "İnsanın insandan kaçtığı, ölümlerin kol gezdiği bu ortamda dünya ekonomileri derinden sarsılırken elbette bizler de zor zamanlar geçirmekteyiz. Hamdolsun bu süreçte devletimizin açıklamış olduğu destekler bizlere büyük moral kaynağı oldu." diye konuştu.

Aydın, devlet ve milletin el ele dimdik ayakta olduğunu kaydederek, dirençlerinin arttığını, yarınlara daha umutlu bir şekilde sarıldıklarını bildirdi.

Bu zor süreci hep birlikte dayanışma içerisinde aşacaklarını vurgulayan Aydın, "Açıklanan bu yeni destekler geniş bir kesimi içerisine alıyor. Bu ortamda verilen her bir destek esnafımızı tutunmaya teşvik ediyor. Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha gördük. Milletimiz adına Cumhurbaşkanımıza bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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