Elon Musk'tan flaş açıklama! Tesla, Bitcoin ile ödemeyi askıya aldı

Milyarder iş adamı Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını belirtti.

Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanımını askıya aldığını kaydeden Musk, "Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz." ifadesini kullandı.