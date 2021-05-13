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Elon Musk'tan flaş açıklama! Tesla, Bitcoin ile ödemeyi askıya aldı

'nın Üst Yöneticisi , şirketin araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurdu. 'ın açıklamasının ardından Bitcoin fiyatında düşüş görüldü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Elon Musk'tan flaş açıklama! Tesla, Bitcoin ile ödemeyi askıya aldı

Milyarder iş adamı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını belirtti.

'nın araç satışlarında Bitcoin kullanımını askıya aldığını kaydeden , "Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz." ifadesini kullandı.

Musk, Tesla'nın herhangi bir Bitcoin satmayacağını belirterek, madenciliği daha sürdürülebilir hale gelir gelmez bunu işlemler için kullanmayı planladıklarını aktardı.

Elon Musk, Bitcoin için harcanan enerjinin yüzde 1'inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerini de gözden geçirdiklerini kaydetti.

Musk'ın konuya ilişkin paylaşımının ardından Bitcoin fiyatı 58 bin dolar seviyesinden 46 bin dolar bandına kadar gerilerken, TSİ 04.00 sularında yeniden 50 bin bandına yükseldi.

'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 8 Şubat'ta 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmuştu. Şirket, yakın gelecekte ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeye başlayacağını bildirmişti.

BITCOINLERİNİ SATMAYACAK
Elon Musk, Tesla'nın elinde bulunan Bitcoinlerini satmayacağını belirtse de diğer kripto paralarda sert satış dalgaları görüldü.

4200 dolar seviyelerinden 3500 dolara kadar gerileme gösterdi.

BOL SIFIRLI COINLER DE ETKİLENDİ
Piyasaya yeni çıkmış coinler de Bitcoin'deki satış dalgasından etkilenmiş oldu. , , , , , , gibi coinlerde satışlar etkinliğini sürdürüyor.

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