Emeklilikte flaş düzenleme! BES'teki yeni düzenleme kimleri kapsıyor?

7) Ebeveylerlerin kendi adına sözleşme yapması ile 18 yaş altı çocukları adına yapması arasında ne fark var?

Mevcut durumda kişinin birden fazla BES sözleşmesi varsa ve bu sözleşmelerden biri ya da ikisini çocukları için yaptırmışsa, yüzde 25'lik devlet katkısından belirli limitler dahilinde yararlanabiliyor. Şöyle ki, BES'te devlet katkısını üst sınırı brüt asgari ücretin yıllık tutarının yüzde 25'i ile sınırlı. Yeni düzenleme ile 18 yaş altına ayrı sözleşme yapılacağından yüzde 25'lik devlet katkısındaki limite takılmadan, katkının tamamından yararlanılabilecek.