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Elon Musk Twitter Doge açıklaması: 8 Mayıs Dogecoin yükselecek mi, düşecek mi? Dogecoin ne olacak?

Dogecoin ne kadar oldu? Elon Musk'ın attığı tweetler sonrası hareketlenen Dogecoin'de bugün neler olacağı merak ediliyor. Tesla'nın kurucusu Elon Musk bugün SNL programına katılacağını duyurdu. Programda Dogecoin ile ilgili açıklama yapması beklenen Elon Musk'ın gece saatlerinde attığı tweet sonrası Dogecoin yükselişe geçti. Kripto para yatırımcıları tarafından konu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 8 Mayıs Dogecoin yükselecek mi, düşecek mi? Dogecoin ne olacak? İşte Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı Dogecoin açıklaması...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 09:06
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Elon Musk Twitter Doge açıklaması: 8 Mayıs Dogecoin yükselecek mi, düşecek mi? Dogecoin ne olacak?

Dogecoin yükselecek mi, düşecek mi? Elon Musk'ın tweetleriyle yön bulan Dogecoin'in toplam piyasa değeri 90 milyar dolara yaklaştı. Bugün SNL programına katılacağını duyuran Elon Musk'ın sosyal medyadan attığı Dogecoin paylaşımı sonrası kripto para birimi yeniden hareketlendi. Peki, 8 Mayıs Dogecoin yükselecek mi, düşecek mi? Dogecoin ne olacak? İşte Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı Dogecoin açıklaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Elon Musk Twitter Doge açıklaması: 8 Mayıs Dogecoin yükselecek mi, düşecek mi? Dogecoin ne olacak?

DOGECOİN NE KADAR?

Haberin yazıldığı saatlerde Dogecoin 0,71992 seviyesinde işlem görüyor.

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Elon Musk Twitter Doge açıklaması: 8 Mayıs Dogecoin yükselecek mi, düşecek mi? Dogecoin ne olacak?

8 MAYIS DOGECOİN BEKLENTİSİ NEDİR?

Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 4 Mayıs tarihinde Twitter hesabından yaptığı "The Dogefather. SNL May 8" paylaşımının ardınan 0,25748'den işlem gören Dogecoin, 0,29008'e ulaşmıştı. İlerleyen günlerde 0,69 seviyelerine kadar çıkan Dogecoin yüzde 50 hacim kaybederek 0,52 seviyelerine düşmüştü. 8 Mayıs saat 01.00'de Elon Musk'ın attığı tweet sonrası Dogecoin 0,72 seviyesine yükseldi.

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Elon Musk Twitter Doge açıklaması: 8 Mayıs Dogecoin yükselecek mi, düşecek mi? Dogecoin ne olacak?

Elon Musk, 8 Mayıs tarihinde Saturday Night Live programına katılacak. SNL (Saturday Night Live), ABD'nin NBC kanalında Cumartesi günleri yayınlanan bir TV komedi programıdır. Programın 8 Mayıs'taki yayınına Elon Musk konuk olacak.

Dogecoin yatırımcıları Elon Musk'ın 8 Mayıs'ı işaret eden tweetinin ardından dört gözle program saatini bekliyor.

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Elon Musk Twitter Doge açıklaması: 8 Mayıs Dogecoin yükselecek mi, düşecek mi? Dogecoin ne olacak?

SATURDAY NIGHT LIVE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

NBC TV'de yayınlanacak programın saatleri kıtalara göre farklı zaman dilimlerinde yayınlanıyor. Program Türkiye saati ile 18.30'da başlayacak.