Elon Musk Twitter Doge açıklaması: 8 Mayıs Dogecoin yükselecek mi, düşecek mi? Dogecoin ne olacak?

Dogecoin ne kadar oldu? Elon Musk'ın attığı tweetler sonrası hareketlenen Dogecoin'de bugün neler olacağı merak ediliyor. Tesla'nın kurucusu Elon Musk bugün SNL programına katılacağını duyurdu. Programda Dogecoin ile ilgili açıklama yapması beklenen Elon Musk'ın gece saatlerinde attığı tweet sonrası Dogecoin yükselişe geçti. Kripto para yatırımcıları tarafından konu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 8 Mayıs Dogecoin yükselecek mi, düşecek mi? Dogecoin ne olacak? İşte Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı Dogecoin açıklaması...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 09:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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