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Elon Musk tweetleriyle değerini 90 milyar dolara yaklaştırdı! Dogecoin çılgınlığı

'ın tweetleri Dogecoin'i uçurdu! 8 yıl önce şaka olarak hayata geçirilen, özellikle milyarder işadamı Elon Musk'ın tweetleriyle yön bulan Dogecoin, 1 günde yüzde 56 değer kazandı, toplam piyasa değeri ise 90 milyar dolara yaklaştı. Dogecoin sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıktı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Elon Musk tweetleriyle değerini 90 milyar dolara yaklaştırdı! Dogecoin çılgınlığı

8 yıl önce şaka olarak hayata geçirilen, özellikle milyarder işadamı Elon Musk'ın tweetleriyle yön bulan Dogecoin, 1 günde yüzde 56 değer kazandı, toplam piyasa değeri ise 90 milyar dolara yaklaştı.

Dogecoin sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıktı.

2013'te , kripto paralar (coin) ile Shiba köpeğini (dog'dan türetilmiş doge) birleştirerek Dogecoin terimini ortaya attı.

İnsanların bilmedikleri ürünlere yatırım yapacağını ispatlamak isteyen Palmer'in tezi doğrulandı.

İŞÇİLİKTEN ZENGİNLER LİGİNE


1.9 milyar dolarlık servetiyle 'un milyarderler listesine kripto para zenginleri klasmanından giriş yapan 'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, hayat hikayesiyle de ilgi odağı oldu.

1977'de 'in eyaletinde doğan Zhao, bugünkü servetine ulaşmadan önce bir hamburgercide ve benzin istasyonunda çalıştı. Ardından kripto paraya yöneldi.

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