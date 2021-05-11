Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: Bugün hesaplara yatırılacak
Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi. Kamu işçileri ve 4/D’li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 700 binden fazla kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. İlave tediyeler 52 günlük ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödeniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bilgin, yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu işçilerine ilave tediyenin ilk taksitinin 29 Ocak'ta ödendiğini anımsattı.
İlave tediyenin ikinci taksitinin Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Bilgin, şu bilgileri verdi:
"700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
Kamu işçilerinin ikramiyelerini güle güle harcamaları temennisinde bulunan Bakan Bilgin, tüm emekçilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Öte yanda, kamu işçilerinden farklı olarak, yer altı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık 2021'de ödenecek.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
Tediyenin kelime anlamı: Para, bir şey verme ve ödeme. İlave tediye ek ödeme anlamına gelir.
İLAVE TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?
'Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun' düzenlemesinin; "Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır."
Maddesi uyarınca genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler 'hizmet akdi' ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.
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