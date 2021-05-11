Sanayi üretim endeksi yüzde 16,6 yükseldi
Son dakika haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık bazda aylık %0,7, yıllık bazda ise %16,6 artış kaydederek, güçlü seyrini sürdürdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık bazda aylık %0,7, yıllık bazda ise %16,6 artış kaydederek, güçlü seyrini sürdürdü.
SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %16,6 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8, imalat sanayi sektörü endeksi %17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,9 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,7 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,3 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %12,3 ARTTI
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %2,6 arttı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram tatili ne zaman başlıyor? 9 gün tatil hangi günler olacak? 2021 Ramazan Bayramı tatil günleri...
- Diyanet takvimi: 2021 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?
- 11 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? Temizlik ve şarküteri ürünleri...
- Arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi bugün mü? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?
- MEB son dakika: Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?
- Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
- SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...
- Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi! Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu! Bu kez ters köşe geldi...
- Kamu işçileri ve taşeron işçilerine müjde! En az 1.102 TL yatacak! 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?
- İndirim, vade, sıfır faiz imkanı! Devlerden Mayıs kampanyaları geldi! Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel...
- Polis alımı son dakika... Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...
- 1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...