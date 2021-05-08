Son dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: 10 Mayıs'ta hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler."