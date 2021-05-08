08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: 10 Mayıs'ta hesaplarda

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Son dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: 10 Mayıs'ta hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler."

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