Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıkladı: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapıldığını bildirdi.

Bilgin, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

BAKAN YANIK DUYURDU: BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA YATACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.