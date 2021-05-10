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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıkladı: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplarda

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıkladı: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapıldığını bildirdi.

Bilgin, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.

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