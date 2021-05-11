Engellilere tam destek! 1 milyon 249 bin kişiye maaş!



Engelli bireylere ayrıca araç alımında ÖTV ve MTV indirimi, konutları için emlak vergisi muafiyeti, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek durumunda olduğunda elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağı desteğinde de bulunuluyor.