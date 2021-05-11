Engellilere tam destek! 1 milyon 249 bin kişiye maaş!
Engellilere devlet tam destek sağlıyor... 1 milyon 249 bin kişiye maaş, istihdam desteği, bakım merkezleri. Ülkemizde engellilerin hayata tam ve aktif olarak katılımına katkı sağlamak, yaşamlarını kolaylaştırmak için 4 koldan destek veriliyor.
1 milyon 249 bin kişiye maaş, istihdam desteği, bakım merkezleri.
Ülkemizde engellilerin hayata tam ve aktif olarak katılımına katkı sağlamak, yaşamlarını kolaylaştırmak için 4 koldan destek veriliyor.
1 MİLYON 249 BİN KİŞİYE MAAŞ
Yüzde 40 ve üzerinde engel oranı bulunan vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla ödenen engelli aylıklarından halen 617 bin kişi yararlanıyor.
Engelli yakını aylığı alan vatandaşların sayısı 96 bine yükselirken, evde bakım yardımlarından da 536 bin kişi faydalanıyor.
İSTİHDAM DESTEĞİ
Zihinsel ve ruhsal engelli bireyler korumalı işyerleriyle destekleniyor.
Korumalı işyerlerini oluşturan işverenlere ücret desteği, çeşitli vergi indirimleri ve muafiyetler var.
Buralarda çalıştırılan her bir engelli birey için 914,41 lira ücret desteği veriliyor.
BAKIM MERKEZLERİ
153 umut evi, 127 gündüzlü bakım merkezi, 104 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi, 292 özel engelli bakım merkezi faaliyet gösteriyor.
VERGİ YOK
Engelli bireylere ayrıca araç alımında ÖTV ve MTV indirimi, konutları için emlak vergisi muafiyeti, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek durumunda olduğunda elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağı desteğinde de bulunuluyor.
ÜCRETSİZ İNDİRİMLİ HİZMET
Engellilerin çeşitli hizmetlere erişimlerinde haklardan ve indirimlerden yararlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla 1 milyon 158 bin kişiye Engelli Kimlik Kartı verildi.
Söz konusu kimlik kartları ile engelli vatandaşlar, belediye ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden ücretsiz yararlanıyor.
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