Son dakika: Yatırımcı şok oldu! Elon Musk'ın bir sözüyle fırlayan Dogecoin bir şakasıyla da çakıldı
Son dakika haberine göre Tesla'nın sahibi Elon Musk, Dogecoin'i yükseltmek için kendini "Dogefather" olarak ilan etti. Yaklaşık 1.5 milyar dolarlık Dogecoin aldığını söyledi. Kripto paranın değeri, yükseldikçe yükseldi. Şirketin değeri, tam 90 milyar doları geçti. Gözler, önceki gece NBC'de yayınlanan 'Saturday Night Live' çevrildi. Programda sunuculuk yapan Musk'ın, "Doge" ile ilgili söyleyecekleri merak edildi. Yüzbinlerce yatırımcı büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Şirketin değeri, tam 90 milyar doları geçti. Gözler, önceki gece NBC'de yayınlanan 'Saturday Night Live' çevrildi. Programda sunuculuk yapan Musk'ın, "Doge" ile ilgili söyleyecekleri merak edildi. Programa katılan ve Anneler Günü hediyesi için heyecanlı olduğunu ifade eden ünlü işadamının annesi Maye Musk, oğluna "Umarım hediyem Dogecoin değildir" dedi.
Oğlu da "Bu konuda şüphen olmasın" deyince rüzgar ters esti. Musk, daha sonra kripto uzmanı Lloyd Ostertag rolüyle ekrana gelip "Dogecoin Ay'a gidiyor" dese de satışları engelleyemedi.
Program öncesi 0.76 doları gören Dogecoin, 0.46 dolara kadar indi. Son 24 saatlik kayıp, yüzde 40'ı geçti. Büyük şaşkınlık yaşayan yatarımcılar sosyal medyayı inletti:
Doge'ye "Bu kadar insan aptal olmaz" diye yatırım yapmıştım
Musk iki dakikada bütün hayallerimi yıktı
1 Dolar olacak derken, yarısına bile razı olduk!
Kim kripto paraya beddua ettiyse iyi etmiş!
Hayatımızın baharına karlar yağdırdın Doge...
Dogett dünyamızdan, yaktın bizi!
Yıkılsın Doge, enkazını göreyim. Sana Coin diyenin, alnını öpeyim!
İnşallah bu Doge'nin faturası, sokak köpeklerine kesilmez.
Bu kayıptan sonra 10 yıl köpek görmek istemem
Gaza geldik aldık. Gaza bastık kaza yaptık
Bu tabloya ne kalp ne tansiyon dayanır!
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