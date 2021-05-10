Akkuyu'da karın yüzde 20'si Hazine'ye!

Akkuyu NGS Projesi kapsamında üretilecek elektrik için belirlenen 12.35 sent/kWh tarifesinin 2040'ta da geçerli olacağını vurgulayan Bakan Dönmez, "Bu tarife günümüze indirgenir ise çok daha düşük bir değere tekabül ediyor. Santralin ticari ömrü sonuna kadar yaklaşık 45 yıl boyunca net kârın yüzde 20'si Hazine'ye aktarılacak" dedi.

YERLİ SİPARİŞ HACMİ 2 MİLYAR DOLAR

Akkuyu'da üç ünitede inşaat çalışmaları aynı anda sürerken yerli firmaların sipariş hacmi 2 milyar doları aştı. Dördüncü ünite için de lisans başvurusu yapıldı. Akkuyu NGS'de deneyim kazanan yerli firmaların sayısı 400'ü geçti.

Bakan Dönmez, Akkuyu'da çalışan personelin çok bir büyük bölümünün Türk vatandaşı olduğunu, böylelikle projedeki yerli katkı oranının en üst seviyede gerçekleşmesi hedeflendiğini söyledi. Bakan Dönmez, Akkuyu NGS'nin ilk iki ünitesinde üretilecek elektriğin yüzde 70'i ile üç 3 ve 4. ünitede üretilecek elektriğin yüzde 30'unun Elektrik Satın Alma Anlaşması (ESA) kapsamında 15 yıl boyunca 12.35 sent/ kWh'den satın alınacağını anımsattı. Bakan Dönmez, "Anlaşma dışında kalan kısmı da serbest piyasa koşullarında Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından satılacak" dedi.