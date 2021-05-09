Temmuz zammı şekilleniyor: Emekliye 3.252 lira!
Emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı şekilleniyor. Şu ana kadar zam yüzde 5.45'e çıkarken, beklentilere göre yüzde 7.66'yı bulabilecek. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre en düşük maaş memurlarda (aile yardımı hariç) 3 bin 993 liradan 4 bin 210 liraya yükselecek
İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıktı.
Buna göre memurlara ve emeklilere yüzde 2.45 enflasyon farkı oluştu.
2 VERİ DAHA VAR
Kesin oran Temmuz'da belli olacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki enflasyon tahmini, Temmuz artışının yüzde 4.66 enflasyon farkıyla yüzde 7.66'ya ulaşabileceğini ortaya koydu.
Şu ana kadar gerçekleşen enflasyon en düşük memur emeklisi aylığının 3 bin 20 liradan 3 bin 185 liraya çıkabileceğini gösteriyor.
Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse de en düşük emekli maaşı 3 bin 252 liraya ulaşacak.
MEMURA ÇİFTE KAZANÇ
Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre en düşük maaş memurlarda (aile yardımı hariç) 3 bin 993 liradan 4 bin 210 liraya yükselecek.
Eğer yüzde 7.66'lık tahmin gerçekleşirse de taban aylık 4 bin 298 lirayı bulacak.
Memurların aile yardımı da Temmuz'da artacak.
Yüzde 7.66'lık tahmine göre, eş yardımı 405,70 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 89,24 liraya, 6 yaş üstü için 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,18 lira alabilecek.
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