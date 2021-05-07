6 yıllık avantaj! Erken emekli olmak isteyenler dikkat





1 Ekim 2008 tarihinden bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuk için sağlık raporunun alınması da şart.