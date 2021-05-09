09 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Annelere en az 12.979 TL destek! Süt parası, doğum yardımı ve iş göremezlik ödeneği sağlanıyor

Annelere en az 12.979 TL destek! Süt parası, doğum yardımı ve iş göremezlik ödeneği sağlanıyor

Devlet, annelere 12.979 destek sağlıyor. Çalışan anneler süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma gibi desteklerden yararlanabiliyor. Anneler devletten en az 12 bin 979 lira alabiliyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.05.2021
ABONE OL
Annelere en az 12.979 TL destek! Süt parası, doğum yardımı ve iş göremezlik ödeneği sağlanıyor

Ülkemizde kadınlar için devlet pek çok destek sağlıyor.

Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 12 bin 979 lira ödeniyor.

İşte annelere sağlanan destekler:

● Çalışan-çalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor.

Birinci çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncü ve sonrakilere 600 lira veriliyor.

● Anneler süt parası yani emzirme ödeneği de alıyor.

225 lira olan bu ödeme için kadın ya da eşinin çalışması yeterli oluyor.

'lı çalışan kadınlar doğum izni döneminde iş göremezlik parası alıyor.

Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parasını devlet ödüyor.

ücretli çalışan bir annenin alacağı ödenek 8 bin 904 lira.

● Anneler; doğum izinleri bittikten sonra ilk çocukta 2, ikincide 4, üçüncü ve sonrakilerde 6 ay yarım gün çalışabiliyor.

Çalıştığı sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücreti brüt asgari ücret üzerinden ödeniyor.

Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. 2 ay yarı zamanlı çalışana devlet 3 bin 550 lira ödüyor.

ÖRNEK HESAPLAMA


İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli için:
Emzirme ödeneği: 225 TL


Doğum yardımı: 300 TL
İş göremezlik ödeneği: 8.904 TL


Yarı zamanlı çalışma desteği: 3.550,34 TL
TOPLAM: 12.979,34 TL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA