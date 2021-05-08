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Son dakika: Sosyal medya fenomenlerine kötü haber! Artık yasak

Son dakika haberine göre , sayıları 60 bini geçen influencer’ların yaptığı reklam içerikli paylaşımlara düzenleme getirdi. Ürün tanıtımı yapan sosyal medya fenomenleri artık reklam ve sponsorlukları belirtecek. İşte detaylar...

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Son dakika: Sosyal medya fenomenlerine kötü haber! Artık yasak

, 'de sayısı 60 bini geçen influencer'ların yaptığı reklam içerikli paylaşımlara düzenleme getirdi.

Buna göre ürün tanıtımı yapılırken reklam, sponsor, işbirliği, hediye olduğu vurgulanacak, sesli, görsel, yazılı örtülü reklam yapılamayacak.

Test edilmeyen ürünlerin reklamı yasaklanırken, tanıtım ürünleri satın almış gibi gösterilemeyecek. Eczacılar ile sağlık kuruluşlarının sunduğu ürün ve hizmetler tanıtılamayacak. Ticari reklamda filtreleme, efekt olduğu belirtilecek.

ve 'de video paylaşımlarında "daha fazla oku" gibi alanı tıklamak zorunda bırakmadan "Bu video reklam, ücretli işbirliği içermektedir. Hediye olarak aldım" ifadelerinden en az birine yer verilecek.

Reklam yapanların hediye gelen tanıtım amaçlı kullandığı ürünleri kendi satın almış gibi göstermeleri de yasaklandı.

SAĞLIK ÜRÜNÜNE DİKKAT
Doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşları tarafından sunulan mal veya hizmetlere yönlendirmede bulunulmayacak, bu mal ve hizmetlerin tanıtımı yapılmayacak.

HİKÂYEDE ETİKET KULLANILACAK
ve Instagram hikâyeleri gibi içeriğin yalnızca kısa süreliğine görülebildiği reklamlarda, paylaşım süresince reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biri ile birlikte "#Reklam/ Tanıtım, #Sponsor, #İşbirliği, #Ortaklık " gibi etiketler kullanılacak.

Etiket ve açıklamalarda paylaşımda kullanılan renkler, arka fondan ayırt edilebilir nitelikte, okunur büyüklükte olacak. Devlet tarafından test edilmemiş ürünlerin reklam verilmesi de yasaklandı.

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