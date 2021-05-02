İzmir'de akılalmaz olay: Fenomen olmak için öldüresiye dövdüler!

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

10 dakika boyunca öldüresiye darp edildiğini söyleyen 14 yaşındaki İ.E., kendileri dayak yerken o anları videoya çeken üç erkek olduğunu fark ettiğini söyledi. Dehşet anlarını anlatan İ.E., "Ben arkadaşımla sahilde otururken bir anda içlerinden birisi 'Ne bakıyorsun?' diye bağırıp üzerimize çullandılar. Beni saçlarımdan tutarak havaya kaldırdı. O sırada diğer kız da arkadaşıma saldırdı. O esnada çığlık attığımı hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Kafamı yere vurduğu için o anı net olarak hatırlayamıyorum. 10 dakika boyunca darp edildik. Ben engellemeye çalışıyordum ama bu sefer de tırnaklarını vücuduma geçirdi. Hala başımda, boynumda ve vücudumda ağrılar var. Arkadaşım şeker hastası olduğunu söylemesine rağmen onu da dövmeye devam ettiler. Bu esnada onların dayak atma anını kaydeden 3 kişi fark ettim. 2 kız bize saldırırken, 3 erkek de video kaydı alıyordu. Bunlar bu tarz kavga görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak ünlü olmaya çalışıyorlarmış. Sonrasında oradan uzaklaştılar ve biz de olayın ardından şikayetçi olduk. Bu olayın ardından psikolojimiz bozulduğu için arkadaşımla beraber psikolojik tedavi görmeye başlayacağız" dedi.