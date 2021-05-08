Son dakika: Başkan Erdoğan'ın kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı

Arazi düzenlemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasya'nın Göynücek ve merkez ilçeleri ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Kütahya, Osmaniye, Karabük, Hatay ve Artvin'de bulunan bazı alanlar ise orman olarak muhafazasında yarar görülmemesi ve tarım alanına dönüştürülmesinin mümkün olmaması nedeniyle orman sınırları dışına çıkarıldı.

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