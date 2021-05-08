Son dakika: Pazarlar açıldı ama marketlerden tam kapanma uyanıklığı! Yaptıkları pes dedirtti

Kontrollü bir şekilde tem tüketicilerin mağdur olmaması açısından hem de üreticilerimizin ürünü para etsin, diye ben kıymetli devlet büyüklerimden arife günü de pazar yerlerinin açılmasını rica ediyorum. Biz bunu yapmazsak yine zincir marketlerde çok ciddi fahiş fiyatlarla ürün satışı olacak.