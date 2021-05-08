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Son dakika: Pazarlar açıldı ama marketlerden tam kapanma uyanıklığı! Yaptıkları pes dedirtti

Son dakika haberine göre 'nca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, pazarcı esnafı, bugün tezgahlarını açtı. Pazarcılara karşılık olarak marketlerden de farklı bir taktik geldi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Son dakika: Pazarlar açıldı ama marketlerden tam kapanma uyanıklığı! Yaptıkları pes dedirtti

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, pazarcılara alışveriş poşetleri ve fiyatları yazabileceği kartları dağıttı.


Arife günü de yerlerinin açılmasını talep ettiklerini belirten Göktepe, "Marketler bugün fiyatları dip yapmışlar. En alt düzeyden satıyorlar. 3 gün önce gittiğimizde çok daha fahiş fiyatlar vardı." ifadelerini kullandı.

"Devlet büyüklerimizden semt pazarlarının açılmasıyla ilgili talepte bulunmuştuk. Değerli büyüklerimiz cumartesi günleri semt pazarlarının kontrollü bir şekilde açılmasını kararlaştırdı.



Bu karardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelmeden önce zincir marketleri dolaştık. Oradaki durumuna baktık.

"FİYATLARI DİP YAPMIŞLAR"
Bugün fiyatları dip yapmışlar. En alt düzeyden satıyorlar. 3 gün önce gittiğimizde çok daha fahiş fiyatlar vardı. Bugün pazarda vatandaşlarımıza satılan domates halde 3,5 TL. Pazar yerinde baktığımızda ise fiyatımız 5 TL.

Kontrollü bir şekilde tem tüketicilerin mağdur olmaması açısından hem de üreticilerimizin ürünü para etsin, diye ben kıymetli devlet büyüklerimden arife günü de pazar yerlerinin açılmasını rica ediyorum. Biz bunu yapmazsak yine zincir marketlerde çok ciddi fahiş fiyatlarla ürün satışı olacak.


Sonrasında kapalı alanda tüketiciler zincir marketlerden alışveriş yapmaya gidecek. Bu da koronavirüsün daha hızlı yayılmasını sağlayacaktır. Biz üreticiler olarak çalışıyoruz üretiyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın. Kurallara uyalım sonrasında zaten çok güzel bir bayram olacak."

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