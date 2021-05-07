Son dakika: Pazarlar açılacak mı? Pazar yerleri hangi günler, saat kaçta açık olacak? Detaylar açıklandı

Son dakika... Pazar yerleri hangi günler, saat kaçta açık olacak? 17 günlük tam kapanma sürecinde gözler pazar yerlerine çevrildi. Pazar alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar ile pazarcıların yakından takip ettiği süreçte detaylar açıklandı. Pazarların açık olup olmayacağı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, pazarlar açılacak mı? Pazar yerleri hangi günler, saat kaçta açık olacak? İşte cevaplar...

PAZARLAR AÇILACAK MI? HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Pazar yerleri 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapacak pazar yerleri kurulacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.

İSTANBUL'DA HANGİ PAZAR YERLERİ AÇIK OLACAK?

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre cumartesi günü açık olacak pazarlar şöyle: