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Haberler Galeri İstanbul'da hangi semt pazarları kurulacak? Pazar kurulacak yerler belli oldu | İşte ilçe ilçe pazar kurulacak yerler listesi

İstanbul'da hangi semt pazarları kurulacak? Pazar kurulacak yerler belli oldu | İşte ilçe ilçe pazar kurulacak yerler listesi

Son dakika haberine göre; 17 günlük tam kapanmaya geçen Türkiye'de alınan yeni karara göre, tam kapanma döneminde semt pazarları cumartesi günü kurulacak. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. İstanbul'da hangi semt pazarları kurulacak? Pazar kurulacak yerler belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarıda belli oldu. İşte ilçe ilçe pazar kurulacak yerler listesi

Giriş Tarihi: 07.05.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 13:49
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İstanbul'da hangi semt pazarları kurulacak? Pazar kurulacak yerler belli oldu | İşte ilçe ilçe pazar kurulacak yerler listesi

Tam kapanma dönemi içerisinde 8 Mayıs 2021 tarihine denk gelen cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapacak pazar yerlerinin kurulacağı mahalleler belirlendi.

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İstanbul'da hangi semt pazarları kurulacak? Pazar kurulacak yerler belli oldu | İşte ilçe ilçe pazar kurulacak yerler listesi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.

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İstanbul'da hangi semt pazarları kurulacak? Pazar kurulacak yerler belli oldu | İşte ilçe ilçe pazar kurulacak yerler listesi

Vatandaşların yaş sebze-meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

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İstanbul'da hangi semt pazarları kurulacak? Pazar kurulacak yerler belli oldu | İşte ilçe ilçe pazar kurulacak yerler listesi

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre cumartesi günü açık olacak pazarlar şöyle:

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İstanbul'da hangi semt pazarları kurulacak? Pazar kurulacak yerler belli oldu | İşte ilçe ilçe pazar kurulacak yerler listesi

AVRUPA YAKASI

ARNAVUTKÖY'DE HANGİ PAZARLAR KURULACAK?

Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı,

Arnavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı,

Haraççı Pazartesi Pazarı,

Arnavutköy Salı Pazarı,

Taşoluk Salı Pazarı,

İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Bolluca Çarşamba Pazarı,

Hadımköy Çarşamba Pazarı,

Arnavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı,