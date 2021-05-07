İstanbul'da hangi semt pazarları kurulacak? Pazar kurulacak yerler belli oldu | İşte ilçe ilçe pazar kurulacak yerler listesi

Son dakika haberine göre; 17 günlük tam kapanmaya geçen Türkiye'de alınan yeni karara göre, tam kapanma döneminde semt pazarları cumartesi günü kurulacak. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. İstanbul'da hangi semt pazarları kurulacak? Pazar kurulacak yerler belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarıda belli oldu. İşte ilçe ilçe pazar kurulacak yerler listesi

Giriş Tarihi: 07.05.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 13:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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