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Son dakika: Kredi kullananlar dikkat! Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 350 TL'ye yükseliyor

Son dakika haberine göre 'nden yapılan açıklamaya göre kredi kartlarındaki şifresiz temassız işlem limiti 250 TL'den 350 TL'ye çıkartılıyor. Ödemelerin daha hızlı ve kolay yapılabilmesiyle artırılan limit 7 Mayıs tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. , geçen yıl mart ayında 120 TL olan şifresiz temassız işlem limitini 250 TL'ye çıkarmıştı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: Kredi kullananlar dikkat! Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 350 TL'ye yükseliyor

(), temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin yarın itibarıyla 250 TL'den 350 TL'ye çıkarılacağını bildirdi.

BKM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor.

Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

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Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarın itibarıyla 350 TL'ye çıkartılıyor.

Temassız ödemeler 350 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılacak.

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020'de 120 TL'den 250 TL'ye yükseltilmişti.

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