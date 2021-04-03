Kredi kartı asgari ödemesi tuzağına dikkat!

NASIL ALDANIYORUZ?

Banka borcunuzun küçük bir bölümünü ödeme miktarı olarak size sunuyor. Harcadığınız 1.000 lira yerine 300 lira ödemek size de cazip geldiği için, aslında 700 lira daha borcunuzun olduğunu unutup bunu ödüyorsunuz.