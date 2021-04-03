Kredi kartı asgari ödemesi tuzağına dikkat!
Son dakika haberine göre; Türkiye'de kredi kartı son 30 yılda hayatımızın her alanına girdi. Koronavirüs salgınıyla birlikte kart kullanımı daha da yaygınlaştı. Kredi kartıyla veya banka kartıyla alışveriş, ekonominin kayıt altına alınması ve vergi kaçağının önlenmesi açısından çok önemli.
Türkiye'de kredi kartı son 30 yılda hayatımızın her alanına girdi.
Pandemiyle birlikte kart kullanımı daha da yaygınlaştı.
Bugün toplamda 70 milyonun üzerinde kredi kartı vatandaşların kullanımına sunulmuş durumda. Kredi kartıyla veya banka kartıyla alışveriş, ekonominin kayıt altına alınması ve vergi kaçağının önlenmesi açısından çok önemli.
Bireysel anlamda baktığımızda da birçok avantajları bulunuyor. Ama bilinçli kullanmak şartıyla...
HATA NEREDE?
Biz genel anlamda kredi kartını bir ödeme aracı olarak göremiyoruz. Birçoğumuz onu 'bedava alışveriş aracı' olarak görmeye devam ediyoruz.
Cebimizden bir nakit para çıkmadığı için de alışverişi 'karşılıksız' yaptığımız psikolojisine bürünüyoruz. Oysa gelecek ayki maaşımızdan harcadığımızın farkına varamıyoruz.
NASIL DURDURURUZ?
Burada bir ölçü koymamız gerekiyor. Ödeyebileceğiniz kadar harcayıp, harcadığınız tüm tutarı öderseniz faizsiz bir aylık kredi kullanmış olursunuz.
Buradaki tehlike harcadığınız miktarın tamamını ödemediğinizde ortaya çıkıyor. Asgari tutarı ödeme kolaylığına kapıldığınızda bankaların borç sarmalına girmiş oluyorsunuz.
NASIL ALDANIYORUZ?
Banka borcunuzun küçük bir bölümünü ödeme miktarı olarak size sunuyor. Harcadığınız 1.000 lira yerine 300 lira ödemek size de cazip geldiği için, aslında 700 lira daha borcunuzun olduğunu unutup bunu ödüyorsunuz.
Böylece faiz sarmalının içine de girmiş oluyorsunuz. Bu şekilde farkında olmadan bankadan kredi kullanmış oluyoruz. Üstelik günlük işleyen bir faiz sistemi ile...
Asgari tutarı ödeyerek devam ederseniz harcama da yapıyorsanız 1 yıl sonra borcunuzun aynen durduğunu göreceksiniz. Eğer borcunuzu kredilendirirseniz elinizden geldiğince asgari ödeme tutarından fazlasını ödemeye çalışın.
BUNLARA DİKKAT!
■ ÖDEYEBİLECEĞİNİZDEN fazla harcama yapmayın.
■ ASGARİ tutarın mutlaka daha fazlasını, mümkünse borcun tamamını ödeyin.
■ GELEN ekstreyi dikkatlice inceleyin, hatalı alışveriş olmasın.
■ KARTINIZDAN nakit çekmeyin.
■ BİR karttan çekilen parayla diğer kartı ödemeye kalkmayın.
■ BANKAYA değil, eşe-dosta borçlanın.