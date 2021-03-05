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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! 90 günlük süre tanınıyor! Yasal süreç... Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! 90 günlük süre tanınıyor! Yasal süreç...
Borcu olan yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Pandemi sürecinde kredi ve kredi kartı borçlarında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için önemli bir açıklama geldi. Ödeme kolaylığı sağlanıyor. Banka tarafından borçlu vatandaşa 90 günlük süre tanınıyor. Faiz uygulanmaya devam ediyor. Bu süreçte borcunu ödemeyen vatandaşlar için yasal takip başlıyor.
Giriş Tarihi: 05.03.2021 00:30 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 00:30
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! 90 günlük süre tanınıyor. Bankalara borcu olan vatandaşları ilgilendiriyor. 90 gün detayı borç ödeme sürecinde büyük önem taşıyor. Kredi ve kredi kartı ödemelerini aksatan vatandaşlara banka tarafından 90 günlük bir süre tanınıyor ve sonrasında yasal süreç başlıyor. Konuyla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAL SÜRENİN SONUNDA Kredi ve kredi kartı borcu zamanında ödenmeyince yasal takip süreci başlıyor. Süreç şöyle işliyor:
Vadesi gelen herhangi bir borcun 90 gün içerisinde ödenmemesi durumunda tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçiyor ve yasal takip süreci başlatılıyor.
Bu 90 günlük süreçte banka, müşterisine sözlü veya yazılı olarak ulaşıp borcunu ödemesini hatırlatıyor.
Bu süreçte borca gecikme faizi uygulanıyor.
Banka bu gecikmeyi Kredi Kayıt Bürosu'na (KKB) yaptığı aylık bildirimlerde belirtiyor ve müşterinin bu gecikme durumu tüm KKB üye kuruluşları tarafından görüntülenebiliyor.
90 günlük süreden sonra ise banka, alacağın yasal yollardan tahsili için gerekli hukuki işlemleri başlatıyor. 1 MİLYON DOSYA ÇÖZÜLDÜ Yasal takip süreci Kredi Kayıt Bürosu'na bildiriliyor. Dolayısıyla bu durum tüketicinin kredi notunu olumsuz etkiliyor. Halk arasında 'kara liste' denilen durum da bu aşamada ortaya çıkıyor. Avukatlık olan borç dosyaları tüm çabaya rağmen 2-3 yıl için tahsil edilemezse, bankalar kredi ve kredi kartı alacaklarını belli bir tutar karşılığında ihaleyle varlık yönetim şirketlerine devrediyor.