Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! 90 günlük süre tanınıyor! Yasal süreç...

Borcu olan yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Pandemi sürecinde kredi ve kredi kartı borçlarında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için önemli bir açıklama geldi. Ödeme kolaylığı sağlanıyor. Banka tarafından borçlu vatandaşa 90 günlük süre tanınıyor. Faiz uygulanmaya devam ediyor. Bu süreçte borcunu ödemeyen vatandaşlar için yasal takip başlıyor.