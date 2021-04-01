Kredi kartı aidatı yasal mı | Bankaların kart aidatı vurgunu! Milyonlar ceplerine gidiyor

TÜKETİCİ NE YAPABİLİR?

Tüketici Kanunu'nun 31'inci maddesi gereği bankanızın size ücretsiz kredi kartı sunması gerekiyor. Bankanıza başvurup size bir kredi ücretsiz kart sunmasını ve şimdiye kadarki aidat ücretlerinin iadesini isteyebilirsiniz. Eğer kabul edilmez ise tüketici hakem heyetine e-Devlet'ten başvurabilirsiniz.

BANKAYI ARAYIN!

Kart kullanıcıları, bankayı arayarak 'Kartımı kapatacağım' tehdidinde bulunduğunda da aidat ücretleri hesaba geri yatırılabiliyor. Pek çok tüketici, bu tehdidin işe yaradığını belirtiyor.